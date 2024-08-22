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«Лион» готов продать любого футболиста

22 августа 2024, 22:14

«Лион» рассмотрит продажу любого игрока, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей Лиги 1. Ранее клуб пообещал контролирующему футбольные финансы органу Франции (DNCG) заработать 100 миллионов евро на трансферах в летнее окно.

«Лион» в это межсезонье потратил 134 миллиона евро на усиление, но выручил лишь 24,5 миллиона благодаря трансферам Джейка О’Брайена в «Эвертон» и Скелли Алверу в «Вердер». Клубу не удалось продать игроков с самой высокой рыночной стоимостью, таких как Максанс Какере и Райан Шерки.

В этой ситуации клубу пришлось расстаться с 18-летним центральным защитником Мамаду Сарром, который будет продан за 10 миллионов евро в «Страсбур».

  • До закрытия трансферного окна остается 8 дней.
  • В 1-м туре нового сезона Лиги 1 «Лион» в гостях крупно проиграл «Ренну» (0:3).

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Источник: maxifoot.fr
Франция. Лига 1 Лион
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