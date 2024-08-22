«Лион» готов продать любого футболиста

«Лион» рассмотрит продажу любого игрока, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей Лиги 1. Ранее клуб пообещал контролирующему футбольные финансы органу Франции (DNCG) заработать 100 миллионов евро на трансферах в летнее окно.

«Лион» в это межсезонье потратил 134 миллиона евро на усиление, но выручил лишь 24,5 миллиона благодаря трансферам Джейка О’Брайена в «Эвертон» и Скелли Алверу в «Вердер». Клубу не удалось продать игроков с самой высокой рыночной стоимостью, таких как Максанс Какере и Райан Шерки.

В этой ситуации клубу пришлось расстаться с 18-летним центральным защитником Мамаду Сарром, который будет продан за 10 миллионов евро в «Страсбур».