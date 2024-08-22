Кейн назвал трофеи, которые планирует выиграть

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн ответил на вопросы детского клуба мюнхенцев.
– Что стало для вас главной причиной, чтобы перейти в «Баварию»?
– Я всегда ставил своей целью совершенствоваться, развиваться и расширять свои возможности. Мне хотелось играть на самом высоком уровне, участвовать в Лиге чемпионов и бороться за трофеи. С переходом в «Баварию» у меня появились возможности для этого.
– Какой титул вы по-прежнему хотите завоевать в своей карьере и какова ваша цель на следующий сезон?
– Мечтаю выиграть с командой Бундеслигу и Лигу чемпионов. Я бы также хотел выиграть крупный турнир со сборной. Моя цель на сезон – завоевать как можно больше титулов.
- 31-летний Кейн не выигрывал командных трофеев.
- В прошлом сезоне форвард провел за «Баварию» 45 матчей, забил 44 гола. В этом сезоне нападающий мюнхенцев сыграл 1 встречу и отметился 1 забитым мячом.
Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X