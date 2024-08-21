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  • Генсек РФС объяснил выбор Вьетнама и Таиланда в соперники сборной России

Генсек РФС объяснил выбор Вьетнама и Таиланда в соперники сборной России

21 августа 2024, 13:29
19

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о подборе соперников для товарищеских матчей сборной России в сентябре.

«Матчи со сборными Таиланда и Вьетнама не противоречат концепции РФС. РФС прежде всего говорит о том, что институт сборных должен существовать, что сборная должна проводить матчи. Конечно, мы хотим провести как можно больше игр в России. Но при этом мы должны учитывать объективную картину, которая есть в мире.

Если мы посмотрим на эту осень, то страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки проводят официальные матчи. Только 28 команд из Азии, которые уже вылетели из отборочных соревнований, гипотетически имеют возможность сыграть со сборной России. Но многие из этих стран уже договорились сыграть друг с другом.

Сборные Таиланда и Вьетнама также уже договорились сыграть друг с другом, поэтому они не могли приехать в Россию. В этой связи мы договорились провести мини-турнир. Из 28 сборных, которые теоретически могли с нами сыграть, Таиланд и Вьетнам занимают 2-е и 4-е место в рейтинге ФИФА», – сказал Митрофанов.

  • Концепция РФС предполагает, что сборная России ежегодно будет проводить до 10 товарищеских матчей, соперниками должны быть команды из топ-80 рейтинга ФИФА.
  • 5 и 7 сентября Россия сыграет в Ханое с Вьетнамом (115 место в рейтинге ФИФА) и Таиландом (101 место) соответственно.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: ТАСС
Товарищеские матчи. Сборные Россия Вьетнам Таиланд Митрофанов Максим
Комментарии (19)
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Spartak_forv@
1724238047
В матче с Вьетнамом сборная России будет жечь напалмом...
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ilich55
1724238052
Короче, играем со всякой шушерой, у которой футбол и экзотика - понятия не сопоставимые.
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Сам_себе_сказал
1724241320
а чё, нормальные соперники...только ехать далеко...
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гууд
1724242012
"Таиланд и Вьетнам занимают 2-е и 4-е место в рейтинге ФИФА», норм соперники, Максимка что то переел или не знает что рейтинг немного другой))))
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Fju-2
1724243296
"Из 28 сборных, которые теоретически могли с нами сыграть, Таиланд и Вьетнам занимают 2-е и 4-е место в рейтинге ФИФА»" Всемирные игры дружбы, на которых на пьедестале порой было только одно место прошли не зря))
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АЛЕКС 58
1724244042
Гомосек РФС объяснил куда мы скатились.
Ответить
aaaaahhhh
1724250329
Всё по плану, это просто такая программа развития отечественного футбола.
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zigbert
1724264413
Удивляться тут нечему. Приходится играть хотя бы с такими сборными.
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