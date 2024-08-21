Миранчук раскрыл детали первого диалога с тренером «Атланты»

Новичок «Атланты» Алексей Миранчук рассказал о знакомстве с главным тренером Робом Валентино.

«Роб прилетал в Бергамо, это многое значит для меня. Мы поговорили, он рассказал мне об «Атланте» и МЛС.

Я рассказал Валентино о себе, а он рассказал, где меня видит на поле. Обычный разговор игрока и тренера», – сообщил Миранчук на пресс-конференции.