Миранчук раскрыл детали первого диалога с тренером «Атланты»

Новичок «Атланты» Алексей Миранчук рассказал о знакомстве с главным тренером Робом Валентино.
«Роб прилетал в Бергамо, это многое значит для меня. Мы поговорили, он рассказал мне об «Атланте» и МЛС.
Я рассказал Валентино о себе, а он рассказал, где меня видит на поле. Обычный разговор игрока и тренера», – сообщил Миранчук на пресс-конференции.
- 28-летний Миранчук куплен у «Аталанты» за 12 миллионов евро.
- В Италии Алексей провел 4 года.
- Миранчук – воспитанник «Локомотива».
Источник: «Бомбардир»