Сутормин объяснил, почему выбрал «Ростов»

Футболист «Ростова» Алексей Сутормин пояснил, почему решил перейти в команду.

Игрок арендован до конца сезона у «Зенита».

«Как появился вариант с арендой в «Ростов»? Переговорили с Валерием Георгиевичем, руководители клубов связались, шли переговоры. Опять же, было моe мнение, и я выбрал перейти в «Ростов».

Я хотел поработать с Валерием Карпиным? Ну конечно, потому что я его знаю. Знаю требования, которые здесь есть. Надеюсь, смогу не просто выйти на тот уровень, на котором был, а показывать тот футбол, в который умею играть, и помогать команде», – сказал Сутормин.