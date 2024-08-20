Сутормин объяснил, почему выбрал «Ростов»

Футболист «Ростова» Алексей Сутормин пояснил, почему решил перейти в команду.
- Игрок арендован до конца сезона у «Зенита».
«Как появился вариант с арендой в «Ростов»? Переговорили с Валерием Георгиевичем, руководители клубов связались, шли переговоры. Опять же, было моe мнение, и я выбрал перейти в «Ростов».
Я хотел поработать с Валерием Карпиным? Ну конечно, потому что я его знаю. Знаю требования, которые здесь есть. Надеюсь, смогу не просто выйти на тот уровень, на котором был, а показывать тот футбол, в который умею играть, и помогать команде», – сказал Сутормин.
- Алексей провел за «Ростов» 1 матч.
- Сутормин принадлежит «Зениту» с 2019 года.
Источник: «РБ Спорт»