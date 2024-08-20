Семин назвал главную проблему «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин оценил шансы команды взять сезон РПЛ.

«Только время покажет, сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту». Но мне «Спартак» нравится, нравится своей агрессивностью. На мой взгляд, команда имеет хороший подбор качественных игроков.

Но самая большая проблема сейчас для «Спартака» – громадное количество футболистов, претендующих на попадание в основной состав. А это может стать определeнной психологической проблемой. Переизбыток игроков – это для тренера такая же большая проблема, как и их нехватка. Но и у многих других команд сейчас есть хорошие шансы стать чемпионом России», – сказал Семин.