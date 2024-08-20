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Семин назвал главную проблему «Спартака»

20 августа 2024, 15:41
11

Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин оценил шансы команды взять сезон РПЛ.

«Только время покажет, сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту». Но мне «Спартак» нравится, нравится своей агрессивностью. На мой взгляд, команда имеет хороший подбор качественных игроков.

Но самая большая проблема сейчас для «Спартака» – громадное количество футболистов, претендующих на попадание в основной состав. А это может стать определeнной психологической проблемой. Переизбыток игроков – это для тренера такая же большая проблема, как и их нехватка. Но и у многих других команд сейчас есть хорошие шансы стать чемпионом России», – сказал Семин.

  • «Спартак» возглавит таблицу РПЛ, если победит в 6-м туре «Зенит».
  • Матч в Петербурге состоится 24 августа.
  • «Спартак» не побеждает «Зенит» в гостях в РПЛ с 2012 года.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий
Комментарии (11)
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ilich55
1724158715
Да Палыч, как минимум у пяти команд есть хорошие шансы стать чемпионом России, но что будет в мае будущего года не скажет даже самый супер компьютер вместе с котом Ахиллом и козой Забиякой.
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alex1951
1724159586
Палыч, пусть хоть целый легион будет у Спартака. Но выходят на поле 11 парней. И поскольку многие отмечают талант тренера ,то на него и надо полагаться,полагаю его нюх не подведет...Вот он и выберет Best of Best.....Но суббота для него ,,момент истины,, ибо он Главком!
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DVOK68
1724160574
Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин ========================== Было конечно такое,пару сезонов,когда многих пишущих здесь,даже в проекте не было) Умилило слегка. По переизбытку/нехватке давно сказано,что лучше иметь и не нуждаться чем нуждаться и не иметь.А ещё травмы,а ещё обиды некоторых "обиженных"из тех кто в основу не проходят,а ещё предложения из других клубов тоже бывают.Есть уверенность что Станко определит основу,и не будет стесняться объявить об этом игрокам послабее...для примера назову Зиньковского)
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Mirak92
1724164783
Селекция
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zigbert
1724223657
Не такая уж это проблема. Все таки тоже хорошо когда можно заменить любого игрока безболезненно.
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