Рахимов рассказал о срыве перехода двух защитников в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов объяснил отсутствие усиления центра обороны.

– «Рубин» снова легко пропускает. Решится ли эта проблема с покупкой нового центрального защитника?

– У нас в списке было несколько человек, которых показал спортивный директор. Двое из них были из Португалии. Когда сумму назвали почти в 3 миллиона [евро], этот игрок отпал. И следующий игрок так же отпал.

Нам нужно всe равно усиливать конкуренцию. Наступил момент, когда нужно решать: или делаем, или не делаем. Но это не только от меня зависит. Надо, чтобы все помогли сделать этот шаг.