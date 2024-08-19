Червиченко – о новичках «Спартака» из «Ференцвароша»: «Это помощь клубу из страны с пророссийской позицией, других объяснений нет»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко сомневается, что Маркиньос и Миенти Абена усилят московскую команду.

Вингера купили у «Ференцвароша» за 5 миллионов евро, защитника – за 1,2 миллиона.

Оба футболиста играли в Венгрии под руководством спартаковского тренера Деяна Станковича.

– Вы видите смысл в трансферах Маркиньоса и Абены из «Ференцвароша»?

– Это желание помочь клубу из страны, которая занимает пророссийскую позицию. Среди стран НАТО и ЕС Венгрия наиболее либеральная по отношению к нам.

Видимо решили поддержать лидера местного футбола, других объяснений у меня нет. Игроки неплохие, но за них переплатили в два-три раза.