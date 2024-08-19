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  • Червиченко – о новичках «Спартака» из «Ференцвароша»: «Это помощь клубу из страны с пророссийской позицией, других объяснений нет»

Червиченко – о новичках «Спартака» из «Ференцвароша»: «Это помощь клубу из страны с пророссийской позицией, других объяснений нет»

19 августа 2024, 21:30
9

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко сомневается, что Маркиньос и Миенти Абена усилят московскую команду.

  • Вингера купили у «Ференцвароша» за 5 миллионов евро, защитника – за 1,2 миллиона.
  • Оба футболиста играли в Венгрии под руководством спартаковского тренера Деяна Станковича.

– Вы видите смысл в трансферах Маркиньоса и Абены из «Ференцвароша»?

– Это желание помочь клубу из страны, которая занимает пророссийскую позицию. Среди стран НАТО и ЕС Венгрия наиболее либеральная по отношению к нам.

Видимо решили поддержать лидера местного футбола, других объяснений у меня нет. Игроки неплохие, но за них переплатили в два-три раза.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Венгрия. Национальный чемпионат Спартак Ференцварош Маркиньос Абена Миенти Червиченко Андрей
Комментарии (9)
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alefreddy
1724094775
Червь опять один негатив несет
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serhio80
1724095860
От червя опять набор непонятных звуков) но если недоволен, значит правильно всё делаем)
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Иннокентий-Смоктуновский-
1724097500
Он реально думает что в условиях нынешних реали можно кого-то в наш чемпионат купить по рыночной цене?! в рпл и раньше никто не горел желанием переходить а сейчас и вовсе главное сумничать что нибудь для прессы а там уже пофиг
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VVM1964
1724099504
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите!" (с)...
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FCSpartakM
1724099888
За Маркинтоса переплатили, Абена пришел примерно по рынку. Или у него свои цифры в голове, как у Корнеева, у которого за Барко переплатили очень много. За маркиньса переплатили зато Жозе пришел в 2.5 раза дешевле. Где-то переплатили где-то сэкономили
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