Артига ответил, почему Бакаев не играл с «Зенитом»

Главный тренер «Химок» Франк Артига после матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1) объяснил, почему не выпустил Зелимхана Бакаева. Он принадлежит петербуржцам.

– Почему не играл Бакаев?

– Он провел на поле 90 минут в кубковом матче против «Ростова». Сегодня Мирзов, Руденко, Берковский выглядели не менее достойно. Внутри команды мы приняли решение выпустить этих футболистов. Причины решения – спортивные.

Но я хочу говорить о тех, кто был сегодня на поле, а не о тех, кого не было. Все-таки «Зенит» впервые потерял очки и пропустил. Мне кажется, это веский повод поговорить о футболе.