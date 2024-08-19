Артига ответил, почему Бакаев не играл с «Зенитом»

Главный тренер «Химок» Франк Артига после матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1) объяснил, почему не выпустил Зелимхана Бакаева. Он принадлежит петербуржцам.
– Почему не играл Бакаев?
– Он провел на поле 90 минут в кубковом матче против «Ростова». Сегодня Мирзов, Руденко, Берковский выглядели не менее достойно. Внутри команды мы приняли решение выпустить этих футболистов. Причины решения – спортивные.
Но я хочу говорить о тех, кто был сегодня на поле, а не о тех, кого не было. Все-таки «Зенит» впервые потерял очки и пропустил. Мне кажется, это веский повод поговорить о футболе.
- Перед матчем Артига заявил, что ему не разрешили выпустить Бакаева против «Зенита». Футболист подтвердил эту информацию.
- Генеральный директор клуба сообщил, что Бакаев не сыграл по причине его физического состояния.
- Зелимхан арендован до конца сезона.
Источник: официальный сайт «Химок»