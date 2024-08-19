Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Барко рассказал об адаптации в «Спартаке»

19 августа 2024, 09:37
7

Летний новичок «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что его все устраивает в клубе.

«У нас были достаточно тяжeлые игры. Но мы заработали важные для нас очки. С адаптацией никаких проблем не возникает. «Спартак» – отличный клуб. Я очень счастлив.

Также Москва – отличный город. Тут я уже живу со своей семьeй», – сказал Барко.

  • 25-летний Барко куплен у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
  • В первых 4 матчах РПЛ у аргентинца 5 результативных действий.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (24 августа).

Еще по теме:
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке» 5
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко 3
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится» 6
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1724051195
...то, что семья рядом с тобой - это в плюс. Да и нам спокойнее за тебя)...
Ответить
NewLife
1724053024
Don't cry for me Argentina - известная песня из мюзикла.
Ответить
zigbert
1724063240
Видно что игрок довольно хорошего уровня.Если ему у нас нравится то пусть играет и радует своих поклонников игрой.
Ответить
andr45
1724065299
МОСТОВОЙ «Спартак» вновь смешит людей – откуда 14 или 15 миллионов за Барко? Я даже не знаю, кто это и где он играл.» ЧЕРДАНЦЕВ «Барко никогда не играл в Европе, один матч не дает оснований что‑то обсуждать. Статистика у него плохая. И то, что он никуда не переехал в 25 лет вызывает определенные вопросы.» КОРНЕЕВ «Во-первых, Барко – это не игрок основы «Ривер Плейт», так что по сумме трансфера есть большие вопросы. Откуда вообще такой ценник за игрока, у которого на протяжении нескольких лет слабая статистика?»
Ответить
Главные новости
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
4
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
1
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
2
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
3
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
15
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
8
Все новости
Все новости
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
1
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
1
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
1
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
15
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
8
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
4
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
10
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+