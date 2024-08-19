Барко рассказал об адаптации в «Спартаке»

Летний новичок «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что его все устраивает в клубе.
«У нас были достаточно тяжeлые игры. Но мы заработали важные для нас очки. С адаптацией никаких проблем не возникает. «Спартак» – отличный клуб. Я очень счастлив.
Также Москва – отличный город. Тут я уже живу со своей семьeй», – сказал Барко.
- 25-летний Барко куплен у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
- В первых 4 матчах РПЛ у аргентинца 5 результативных действий.
- Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (24 августа).
Источник: «Чемпионат»