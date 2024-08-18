В РПЛ отреагировали на запрет Бакаеву играть против «Зенита»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации вокруг полузащитника «Химок» Зелимхана Бакаева. Он принадлежит «Зениту».

Ранее главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что ему не разрешили выпустить Бакаева против «Зенита». Футболист подтвердил эту информацию.

Генеральный директор клуба сообщил, что Бакаев не сыграл по причине его физического состояния.

«Клуб не может запрещать. Это еще с 2020-го года с точки зрения нашего регламентирования, клубы высказались, что запретов быть на может. Плюс есть норма регламента по статусу ФИФА. При регистрации договоров проверяют, чтобы никаких запретов не было. Официально такого запрета нет, это сто процентов. Но непоявление Бакаева вызывает вопросы, в том числе и у меня.

В то же время я общался с руководителями «Зенита» и «Химок», меня заверили, что никаких запретов нет. Но эта история мне как болельщику крайне не нравится. Вызывает вопросы. Но РПЛ не прокуратура, чтобы сейчас проводить расследование», – сказал Алаев.

Команды сыграли 1:1.

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