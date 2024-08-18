Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк: «Только три россиянина оправдали свой трансфер в Европу»

Селюк: «Только три россиянина оправдали свой трансфер в Европу»

18 августа 2024, 13:37
9

Агент Дмитрий Селюк выделил трех россиян, проявивших себя в Европе.

«Только три футболиста оправдали свой трансфер. Александр Мостовой и Валерий Карпин, надо отдать должное, хорошо себя проявили в Испании. Андрей Аршавин – больше да, чем нет. Безусловно, Андрей неплохо играл в «Арсенале». Они были звездами в своей команде.

В Испании играли Радимов, Черышев и другие, но Мостовой был номер один», – сказал Селюк.

  • Мостовой и Карпин стали звездами «Сельты».
  • Аршавина пыталась купить «Барселона».
  • Все трое завершили карьеру.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Еще по теме:
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся» 4
Армянский клуб сообщил о назначении Селюка 2
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Карпин Валерий Мостовой Александр Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1723980161
А Головин типо никакой? Канчельскис, Шалимов?
Ответить
MazaiNN
1723980735
Мостовой аккаунт Селюка взломал.
Ответить
R_a_i_n
1723983668
А как же Онопко?
Ответить
Бриг
1723992659
Чушь! Канчельскис, Шалимов, Головин, Погребняк пол жизни играл и еще человек 5 норм играли.
Ответить
Алексей-Авдюков-vkontakte
1724060902
А как же Пав , не плохо сыграл за Тотенхем, в отличии от того же Билла
Ответить
Клерик-Грамматон-google
1724095548
Господи, я рад, если российские футболисты выбирают любую Европу вместо зенита, а тут приходится читать от левого типа топ 3 игроков... Ну если гражданин Селюк считает что право имеет высказаться об этом, то моё право вертеть его мнение по часовой.
Ответить
Главные новости
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
4
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
1
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
2
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
3
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
14
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
6
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Все новости
Все новости
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
1
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
1
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
14
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
6
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
4
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
10
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
2
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+