Селюк: «Только три россиянина оправдали свой трансфер в Европу»

Агент Дмитрий Селюк выделил трех россиян, проявивших себя в Европе.

«Только три футболиста оправдали свой трансфер. Александр Мостовой и Валерий Карпин, надо отдать должное, хорошо себя проявили в Испании. Андрей Аршавин – больше да, чем нет. Безусловно, Андрей неплохо играл в «Арсенале». Они были звездами в своей команде.

В Испании играли Радимов, Черышев и другие, но Мостовой был номер один», – сказал Селюк.

Мостовой и Карпин стали звездами «Сельты».

Аршавина пыталась купить «Барселона».

Все трое завершили карьеру.

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