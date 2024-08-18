Селюк: «Только три россиянина оправдали свой трансфер в Европу»

Агент Дмитрий Селюк выделил трех россиян, проявивших себя в Европе.
«Только три футболиста оправдали свой трансфер. Александр Мостовой и Валерий Карпин, надо отдать должное, хорошо себя проявили в Испании. Андрей Аршавин – больше да, чем нет. Безусловно, Андрей неплохо играл в «Арсенале». Они были звездами в своей команде.
В Испании играли Радимов, Черышев и другие, но Мостовой был номер один», – сказал Селюк.
- Мостовой и Карпин стали звездами «Сельты».
- Аршавина пыталась купить «Барселона».
- Все трое завершили карьеру.
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Источник: «Спорт-Экспресс»