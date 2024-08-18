Лапочкин: «Директор «Оренбурга» будет сурово наказан»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал скандальное поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

Андреев после матча с «Ростовом» (2:3) материл судей.

Также он физически воздействовал на арбитра.

«Ужасное, абсолютно недопустимое поведение. Я убежден, что комитет по этике и КДК вынесут суровое решение данному инциденту, так как все зафиксировано в протоколе матча. То, что сделал Дмитрий, не красит ни город, ни футбольный клуб «Оренбург», ни его самого.

Очень надеюсь, что наши дисциплинарные органы защитят арбитров», – сказал Лапочкин.

Андреев ранее выступал за «Оренбург».

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