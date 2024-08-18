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Лапочкин: «Директор «Оренбурга» будет сурово наказан»

18 августа 2024, 11:12
5

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал скандальное поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

«Ужасное, абсолютно недопустимое поведение. Я убежден, что комитет по этике и КДК вынесут суровое решение данному инциденту, так как все зафиксировано в протоколе матча. То, что сделал Дмитрий, не красит ни город, ни футбольный клуб «Оренбург», ни его самого.

Очень надеюсь, что наши дисциплинарные органы защитят арбитров», – сказал Лапочкин.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Лапочкин Сергей
Комментарии (5)
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Цугундeр
1723970449
С такой фамилией и угрожать? )
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"supermax"
1723972773
Ну оштрафуют... Ну запретят посещать пару матчей ... Ну пальчиком погрозят... Думаю человек был к этому готов
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FCSpartakM
1723975787
если бы с такой охотой еще судей отстраняли
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RUSARM
1723976300
Все эти прислуги газпрЁма,только и могут шестерить-Лапочка в том числе!! А Андреев молодец,истинную правду им в рожу сказал!!
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Krics
1723979729
Правда никому не нравиться,ихмо.
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