Личка прокомментировал травму Нгамале

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) рассказал о состоянии травмированного нападающего команды Муми Нгамале.

– Что с Нгамале?

– Ситуация нехорошая. Но пока не могу сказать, что будет. Доктор сказал, что он выбыл на длительное время

По ходу матча защитник самарцев Томас Гальмадес в борьбе приземлился на правую ногу Нгамале.

Камерунец не смог продолжить встречу, ему помогли уйти в подтрибунное помещение. При этом игрок бело-голубых не мог опираться на ногу.

По данным «Матч ТВ», 30-летний Нгамале избежал перелома ноги.

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