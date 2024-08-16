Станислав Черчесов поделился мнением о соперниках Казахстана в Лиге Наций

Станислав Черчесов высказался о соперниках сборной Казахстана в Лиге Наций:

«Словению и Австрию я видел вживую на Евро-2024. К тому же Казахстан встречался с балканской командой в прошлом отборочном цикле, так что и Магомед (Адиев – прим. Bombardir) может поделиться с нами интересной и полезной информацией. Что касается норвежцев, то вот их я пока смотрел только на видео. Как уже говорил, группа в Лиге наций у нас сложная, зато интересная», – рассказал тренер.