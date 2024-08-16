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  • Реакция «Оренбурга» на скандальный тик-ток «Динамо»: «Было высказывание — полетела ответочка»

Реакция «Оренбурга» на скандальный тик-ток «Динамо»: «Было высказывание — полетела ответочка»

16 августа 2024, 12:35
3

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ситуацию с видеороликами клубов РПЛ в соцсети TikTok.

Ранее «Динамо» в тик-токе выложило фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразило «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту».

В ролике хомяк, на которого наложили эмблему «Зенита», говорит: «Все знают, что это моя территория. Скажите, моя, да?» Мыши с эмблемами «Спартака», «Сочи» и «Оренбурга» отвечают: «Да».

«Мыши всегда поддакивают. Вы же тупые, да?» – говорит хомяк с эмблемой «Динамо». «Да», – отвечают мыши. Затем хомяк произносит: «Ах так! Ладно», – и уходит в свой домик.

В ответ аккаунт «Зенита» напомнил бело-голубым про маяковский счетчик, который отслеживает поражения «Динамо». По легенде, москвичи возьмут чемпионство только спустя 3000 поражений.

Позже «Оренбург» ответил москвичам кадрами из фильма «Тупой и еще тупее», где написано: «Когда купили у тупых главного за 1 млн евро», и также упомянули маяковский счетчик.

«Было высказывание со стороны «Динамо» – полетела ответочка. Я думаю, это нормально. Если к тебе относятся с уважением, то и ты с уважением. А если к тебе относятся как-то иначе, то реакция соответствующая. Так что это обычная ответочка», – сказал Андреев.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 12 очками после четырех матчей, у «Динамо» – 9 очков, у «Оренбурга» – 5.
  • Нынешний главный тренер «Динамо» Марцел Личка ранее тренировал «Оренбург».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Динамо Зенит
Комментарии (3)
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Spirit_78
1723802493
Досадно будет, если Личку в мусорке дожмут и он потеряет человеческий облик.
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