Реакция «Оренбурга» на скандальный тик-ток «Динамо»: «Было высказывание — полетела ответочка»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ситуацию с видеороликами клубов РПЛ в соцсети TikTok.

Ранее «Динамо» в тик-токе выложило фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразило «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту».

В ролике хомяк, на которого наложили эмблему «Зенита», говорит: «Все знают, что это моя территория. Скажите, моя, да?» Мыши с эмблемами «Спартака», «Сочи» и «Оренбурга» отвечают: «Да».

«Мыши всегда поддакивают. Вы же тупые, да?» – говорит хомяк с эмблемой «Динамо». «Да», – отвечают мыши. Затем хомяк произносит: «Ах так! Ладно», – и уходит в свой домик.

В ответ аккаунт «Зенита» напомнил бело-голубым про маяковский счетчик, который отслеживает поражения «Динамо». По легенде, москвичи возьмут чемпионство только спустя 3000 поражений.

Позже «Оренбург» ответил москвичам кадрами из фильма «Тупой и еще тупее», где написано: «Когда купили у тупых главного за 1 млн евро», и также упомянули маяковский счетчик.

«Было высказывание со стороны «Динамо» – полетела ответочка. Я думаю, это нормально. Если к тебе относятся с уважением, то и ты с уважением. А если к тебе относятся как-то иначе, то реакция соответствующая. Так что это обычная ответочка», – сказал Андреев.