Шунин рассказал о предложении «Динамо», от которого отказался

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что отверг предложение курировать голкиперов академии бело-голубых и сообщил об этом гендиректору клуба Павлу Пивоварову.
«Предложение «Динамо» о работе в академии я не принял сразу, ещe в начале июля. Сообщил об этом Павлу Константиновичу [Пивоварову] и предложил ещe раз всe обсудить. Ответа не было – возможно, клубу нужно время, чтобы всe обдумать.
С большим уважением отношусь к академии родного клуба, но курировать вратарей в школе – не то, что на данный момент мне интересно. Как одно из направлений деятельности в структуре «Динамо» – да, с удовольствием. Сделаю всe, что смогу.
Возможно, ещe получится договориться о чем‑то интересном для обеих сторон. Можно сказать, сейчас мяч на стороне клуба, и я открыт для переговоров. Как бы ни складывались наши отношения, «Динамо» – мой родной клуб, который я люблю и всегда буду любить, – сказал Шунин.
- В начале июля 37‑летний вратарь покинул «Динамо» в связи с истечением срока контракта.
- Шунин провел в клубе 17 сезонов.
- В прошлом сезоне он сыграл за «Динамо» 20 матчей.