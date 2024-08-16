Шунин рассказал о предложении «Динамо», от которого отказался

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что отверг предложение курировать голкиперов академии бело-голубых и сообщил об этом гендиректору клуба Павлу Пивоварову.

«Предложение «Динамо» о работе в академии я не принял сразу, ещe в начале июля. Сообщил об этом Павлу Константиновичу [Пивоварову] и предложил ещe раз всe обсудить. Ответа не было – возможно, клубу нужно время, чтобы всe обдумать.

С большим уважением отношусь к академии родного клуба, но курировать вратарей в школе – не то, что на данный момент мне интересно. Как одно из направлений деятельности в структуре «Динамо» – да, с удовольствием. Сделаю всe, что смогу.

Возможно, ещe получится договориться о чем‑то интересном для обеих сторон. Можно сказать, сейчас мяч на стороне клуба, и я открыт для переговоров. Как бы ни складывались наши отношения, «Динамо» – мой родной клуб, который я люблю и всегда буду любить, – сказал Шунин.