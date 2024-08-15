Алип ответил Аршавину: «Да, я понтовый казах»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип принял участие в подкасте с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым.
Аршавин пошутил о поведении казахстанского футболиста в общественных местах.
– У тебя блатные номера, цвет у машины просто… Я когда увидел твою машину, подумал: «Кто такой может быть?» Зашел в ресторан, увидел тебя и понял: «Это ребята из Казахстана». «Казах без понтов – беспонтовый казах» – это к тебе относится?
– Да. По-любому (улыбается).
– Ты понтовый казах?
– Понтовый.
Источник: ютуб-канал «Зенита»