Алип ответил Аршавину: «Да, я понтовый казах»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип принял участие в подкасте с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым.

Аршавин пошутил о поведении казахстанского футболиста в общественных местах.

– У тебя блатные номера, цвет у машины просто… Я когда увидел твою машину, подумал: «Кто такой может быть?» Зашел в ресторан, увидел тебя и понял: «Это ребята из Казахстана». «Казах без понтов – беспонтовый казах» – это к тебе относится?

– Да. По-любому (улыбается).

– Ты понтовый казах?

– Понтовый.