Стали известны даты проведения матчей сборной России с Вьетнамом и Таиландом

Вьетнамская футбольная федерация объявила о проведении товарищеского матча с Россией, сообщает The Nation. Игра состоится 5 сентября в Ханое на национальном стадионе «Мидинь». Начало в 19:30 по местному времени (15:30 мск).

После этой игры Россия отправится в Таиланд, где проведет товарищеский матч со сборной этой страны 7 сентября.

10 сентября Вьетнам также сыграет со сборной Таиланда в Ханое на стадионе «Мидинь».