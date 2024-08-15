Стали известны даты проведения матчей сборной России с Вьетнамом и Таиландом

Вьетнамская футбольная федерация объявила о проведении товарищеского матча с Россией, сообщает The Nation. Игра состоится 5 сентября в Ханое на национальном стадионе «Мидинь». Начало в 19:30 по местному времени (15:30 мск).
После этой игры Россия отправится в Таиланд, где проведет товарищеский матч со сборной этой страны 7 сентября.
10 сентября Вьетнам также сыграет со сборной Таиланда в Ханое на стадионе «Мидинь».
- РФС пока не подтверждал соперников и даты проведения матчей сборной России в сентябре.
- Российский сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
Источник: The Nation