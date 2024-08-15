Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рахимов оценил игру футболистов «Рубина» в матче с «Зенитом»

Рахимов оценил игру футболистов «Рубина» в матче с «Зенитом»

15 августа 2024, 09:08

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после домашнего матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:1) высказался о действиях подопечных и комплектации состава.

– Оцените игру Рахмоналиева. Показалось, что был не в своей тарелке и играл не на своей позиции.

Умарали провел неплохой матч. Если бы он не допускал ошибок, мы бы его продали в «Барселону». Да, играл не на своей позиции. Но перед матчем я показал, как действуют крайние защитники. Вопрос по тому, как он выглядел, нет. Против него играли игроки, которые обладают такой же высокой скоростью и могут обыграть любого.

В первом тайме Кузнецов чуть меньше помогал, чем нужно было. Во втором тайме после пропущенного мяча мы стали играть выше, и «Зенит» пытался использовать пространство.

– Сегодня не хватало завершения, нападающего. Может, стоило выпустить Даку?

Даку на все игры выходит с отеком костей. Я понимаю, что где-то нужно дать паузу, иначе можем потерять его надолго. Он работает по индивидуальной программе, с ним работают врачи, физиотерапевт и тренер по физподготовке. Он имеет характер. Когда мы думали его не брать в Ростов, он пришел и сказал, что поедет, что хочет играть.

Мы понимаем, что в этой позиции не хватает игрока, но найти такого, который соответствует уровню, непросто. Мы по одному уже договаривались, но скоро он будет в «Жироне». Как мы можем с ними соревноваться?

– На сборах пытались в 4 защитника. В сезоне продолжаем играть в 3 и пропускаем много голов. Что сделать, чтобы пропускать меньше?

– Это головная боль. Мы не должны стоять на месте. Ни в коем случае нельзя довольствоваться достигнутым, нужно двигаться дальше. Никто не стоит на месте, и мы должны держать уровень.

Почему «Реал» берет футболистов лучше, чем у него есть? Потому что хочет добавить качество. И так делает любой клуб. Этот принцип должен сохраняться и у нас. Даку, Вуячичу, Иву, Чумичу тоже нужна конкуренция. Кто рядом, тоже сделает следующий шаг. Но если остановиться и просто закрывать дырочки, то они превратятся в дырки.

– Сегодня очередная игра Шабанхаджая, где он не показал ничего. Вам не кажется, что ожидания от него оправдались лишь процентов на 10?

– Пока да. У него есть качества, но характер у всех разный. Где-то он тяжело воспринимает критику. В предыдущей команде он был лидером и ему позволялось какие-то вещи не делать. От любой привычки освободиться тяжело. Наша задача выбивать это.

– Грицаенко много играл на опережение и пытался двигать мяч вперед. Это установка или его действия?

- В перерыве я его попросил не терять надежность. Чтобы уверенность не переросла в самоуверенность. К сожалению, он в том моменте чуть передержал мяч и допустил ошибку. Но в целом я бы не стал предъявлять претензии, мы могли и на чужой половине так потерять мяч. Он уже признал, что ошибся. Хуже было бы, если бы он не понимал. Все ошибаются, просто эта ошибка стала голевой.

– В концовке, когда надо было забивать, вышел опорник Иву, а не нападающий Тахери. Почему?

– Потому что такие матчи Тахери еще не проходил. Ему будет сложно войти в такой матч, чтобы он смог продавить. В этой позиции вышел Чумич и он хорошо покрывал пространство. И Иванов двинулся чуть выше под него.

  • После двух матчей «Рубин» с тремя очками идет вторым в группе D.
  • Казанцы в этом сезоне одержали 2 победы при 1 ничьей и 3 поражениях.

Еще по теме:
Семак высказался об игре «Зенита» без Вендела 1
Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Зенита» 1
Медведев сказал, удастся ли «Зениту» провести сезон без поражений 2
Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Кубок Зенит Рубин Рахимов Рашид
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
1
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
6
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
1
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
4
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
2
Все новости
Все новости
Тренер «Спартака», выступавший за сборную России, вновь сыграл в Кубке в 39 лет
9 сентября
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
9 сентября
3
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
6 сентября
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
11
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+