Рахимов оценил игру футболистов «Рубина» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после домашнего матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:1) высказался о действиях подопечных и комплектации состава.

– Оцените игру Рахмоналиева. Показалось, что был не в своей тарелке и играл не на своей позиции.

– Умарали провел неплохой матч. Если бы он не допускал ошибок, мы бы его продали в «Барселону». Да, играл не на своей позиции. Но перед матчем я показал, как действуют крайние защитники. Вопрос по тому, как он выглядел, нет. Против него играли игроки, которые обладают такой же высокой скоростью и могут обыграть любого.

В первом тайме Кузнецов чуть меньше помогал, чем нужно было. Во втором тайме после пропущенного мяча мы стали играть выше, и «Зенит» пытался использовать пространство.

– Сегодня не хватало завершения, нападающего. Может, стоило выпустить Даку?

– Даку на все игры выходит с отеком костей. Я понимаю, что где-то нужно дать паузу, иначе можем потерять его надолго. Он работает по индивидуальной программе, с ним работают врачи, физиотерапевт и тренер по физподготовке. Он имеет характер. Когда мы думали его не брать в Ростов, он пришел и сказал, что поедет, что хочет играть.

Мы понимаем, что в этой позиции не хватает игрока, но найти такого, который соответствует уровню, непросто. Мы по одному уже договаривались, но скоро он будет в «Жироне». Как мы можем с ними соревноваться?

– На сборах пытались в 4 защитника. В сезоне продолжаем играть в 3 и пропускаем много голов. Что сделать, чтобы пропускать меньше?

– Это головная боль. Мы не должны стоять на месте. Ни в коем случае нельзя довольствоваться достигнутым, нужно двигаться дальше. Никто не стоит на месте, и мы должны держать уровень.

Почему «Реал» берет футболистов лучше, чем у него есть? Потому что хочет добавить качество. И так делает любой клуб. Этот принцип должен сохраняться и у нас. Даку, Вуячичу, Иву, Чумичу тоже нужна конкуренция. Кто рядом, тоже сделает следующий шаг. Но если остановиться и просто закрывать дырочки, то они превратятся в дырки.

– Сегодня очередная игра Шабанхаджая, где он не показал ничего. Вам не кажется, что ожидания от него оправдались лишь процентов на 10?

– Пока да. У него есть качества, но характер у всех разный. Где-то он тяжело воспринимает критику. В предыдущей команде он был лидером и ему позволялось какие-то вещи не делать. От любой привычки освободиться тяжело. Наша задача выбивать это.

– Грицаенко много играл на опережение и пытался двигать мяч вперед. Это установка или его действия?

- В перерыве я его попросил не терять надежность. Чтобы уверенность не переросла в самоуверенность. К сожалению, он в том моменте чуть передержал мяч и допустил ошибку. Но в целом я бы не стал предъявлять претензии, мы могли и на чужой половине так потерять мяч. Он уже признал, что ошибся. Хуже было бы, если бы он не понимал. Все ошибаются, просто эта ошибка стала голевой.

– В концовке, когда надо было забивать, вышел опорник Иву, а не нападающий Тахери. Почему?

– Потому что такие матчи Тахери еще не проходил. Ему будет сложно войти в такой матч, чтобы он смог продавить. В этой позиции вышел Чумич и он хорошо покрывал пространство. И Иванов двинулся чуть выше под него.