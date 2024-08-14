Медведев сказал, удастся ли «Зениту» провести сезон без поражений

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал гостевую победу команды над «Рубином» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В день матча ему исполнилось 69 лет.

«Победа – лучший подарок. Удастся ли провести беспроигрышный сезон? Еще рано об этом говорить», – сказал Медведев.

Автором единственного гола в матче стал Дмитрий Васильев, который отличился на 59-й минуте с передачи Артура.

В нынешнем сезоне «Зенит» выиграл семь матчей из семи.

С учетом прошлого сезона победная серия питерцев (без учета побед в серии пенальти) составляет 10 игр подряд, беспроигрышная – 11.

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