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Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Зенита»

14 августа 2024, 21:42
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги кубкового матча с «Зенитом». Казанская команда проиграла со счетом 0:1.

– В чем сегодня «Рубин» был лучше, если сравнивать с недавним матчем этих команд в чемпионате?

– В результате. И в том матче мы выглядели неплохо, просто допустили простые ошибки, и сегодня нас наказали за простую ошибку. В том матче до первого пропущенного мяча ничего не предвещало, что может быть такой счет. Ошибки – это человеческий фактор, но качество игры все равно было хорошим. В двух матчах мы играли две разные схемы. В том матче результат был незакономерен. Сегодня нас классный «Зенит» с хорошими игроками наказал за одну оплошность. А по игре я не могу предъявить претензии. Это то самое поражение, когда можно выйти с высоко поднятой головой. Наши игроки показали активный агрессивный футбол, были моменты, которые мы не реализовали. Думаю, болельщики расстроены результатом, но не игрой.

– В чемпионате и Кубке мы видим два разных «Рубина».

– Игроки знают, как играть. Но если ты делаешь ошибку, и нас наказывают, ты ничего не можешь сделать. Это может случаться. Но акценты нужно делать на хороших моментах. Нужно давать уверенность. Мы не суперкоманда, мы хорошая рабочая команда. Все должны работать на команду. Есть пример одной испанской команды, где нет суперзвезд и все работают на команду. В одном я уверен, что никто не играет без желания.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Рахимов Рашид
Комментарии (1)
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ВАХА ZOV
1723695343
Играли хорошо , по ходу наберём.
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