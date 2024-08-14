Инсаурральде перечислил самых опасных форвардов РПЛ 2010-х годов

Бывший защитник «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде вспомнил опасных форвардов РПЛ из 2010-х годов.

– Назовeшь трeх самых опасных нападающих, которым противостоял в РПЛ?

– Назову даже больше! В ЦСКА играл очень шустрый нигериец. Имя вылетело из головы.

– Ахмед Муса?

– Муса! С ним было очень сложно: маленький, быстрый. В «Динамо» классно играл Кевин Кураньи. В «Зените» – Халк и Хосе Саломон Рондон. В те годы в чемпионате России было множество больших мастеров, и не только среди нападающих.

Аргентинец выступал за московскую команду с 2012 по 2015 год.

39-летний игрок сейчас играет на родине за «Атлетико Сармьенто».

На счету Инсаурральде 2 матча за сборную Аргентины.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?