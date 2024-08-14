Инсаурральде перечислил самых опасных форвардов РПЛ 2010-х годов

Бывший защитник «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде вспомнил опасных форвардов РПЛ из 2010-х годов.
– Назовeшь трeх самых опасных нападающих, которым противостоял в РПЛ?
– Назову даже больше! В ЦСКА играл очень шустрый нигериец. Имя вылетело из головы.
– Ахмед Муса?
– Муса! С ним было очень сложно: маленький, быстрый. В «Динамо» классно играл Кевин Кураньи. В «Зените» – Халк и Хосе Саломон Рондон. В те годы в чемпионате России было множество больших мастеров, и не только среди нападающих.
- Аргентинец выступал за московскую команду с 2012 по 2015 год.
- 39-летний игрок сейчас играет на родине за «Атлетико Сармьенто».
- На счету Инсаурральде 2 матча за сборную Аргентины.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «Чемпионат»