Экс-защитник «Спартака» закончит карьеру в 41 год

Бывший защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде рассказал о сроках завершения карьеры. Сейчас он выступает за «Атлетико Сармиенто» в чемпионате Аргентины.

«Я буду играть до декабря. Мне скоро исполнится 41 год, я уже очень старый, ха-ха!» – сказал Инсаурральде.