Экс-защитник «Спартака» закончит карьеру в 41 год

Бывший защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде рассказал о сроках завершения карьеры. Сейчас он выступает за «Атлетико Сармиенто» в чемпионате Аргентины.
«Я буду играть до декабря. Мне скоро исполнится 41 год, я уже очень старый, ха-ха!» – сказал Инсаурральде.
- В этом году 40-летний защитник провел за клуб 13 матчей, забил 1 гол.
- Инсаурральде выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 год с перерывом на аренду в ПАОК. За красно-белых он провел 49 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
- На его счету 2 матча за сборную Аргентины.
Источник: «Чемпионат»