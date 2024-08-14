Инсаурральде: «Уход из «Спартака» – моя боль»

Бывший защитник «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде поделился воспоминаниями о российском периоде карьеры.

– Какие у тебя сохранились воспоминания о России, «Спартаке»?

– Только наилучшие. «Спартак» – великий клуб, большая команда. Я провeл в России прекрасные годы и могу сказать только слова благодарности в адрес всех, кто меня окружал. С первого до последнего дня в «Спартаке» я отдавался работе на 100% и чувствовал себя очень хорошо. Но я мог дать команде ещe больше. У меня оставался год контракта с клубом, и я хотел его отработать. Решение уйти в 2015 году – моя ошибка и боль.

– Что тебе нравилось в России, а что – нет?

– Мне всe нравилось – Москва как город и район, где мы жили. Моей семье было очень комфортно в посeлке Росинка. И в клубе ко мне всегда относились с уважением. В профессиональном, спортивном отношении всe было на высоком уровне. Сложно было в какой-то момент выпасть из основного состава, но это спорт, ничего страшного. Я всегда буду желать «Спартаку» только самого лучшего.

Аргентинец выступал за московскую команду с 2012 по 2015 год.

39-летний игрок сейчас играет на родине за «Атлетико Сармьенто».

На счету Инсаурральде 2 матча за сборную Аргентины.

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