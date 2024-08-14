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Макеев рассказал о тренерской методике Карпина

14 августа 2024, 14:59
3

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал, как проводил теоретические занятия Валерий Карпин.

«У Георгиевича всегда были самые долгие в моей жизни теории. То есть, если мы, например, проиграли игру, мы могли даже еe не смотреть, а просто сидеть, разговаривать. То есть, сидеть, разговаривать и обсуждать эту игру. Всегда нужно было прийти к какому-то выводу. Он это делал, я так понимаю, специально.

Метод был такой, условно, чтобы ты здесь не сидел столько времени, ты уж лучше иди на поле, докажи, нежели ты потом опять будешь сидеть и два часа вот это всe слушать», – сказал Макеев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах (с паузой в 2012 году).
  • Он приводил команду к серебру РПЛ.
  • С Карпиным «Спартак» доходил до 1/4 финала Лиги Европы.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Макеев Евгений Карпин Валерий
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1723638513
Макееву теории не нужны, всё-равно не заходят. )))
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weglow87
1723641799
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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