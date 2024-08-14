Макеев рассказал о тренерской методике Карпина

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал, как проводил теоретические занятия Валерий Карпин.

«У Георгиевича всегда были самые долгие в моей жизни теории. То есть, если мы, например, проиграли игру, мы могли даже еe не смотреть, а просто сидеть, разговаривать. То есть, сидеть, разговаривать и обсуждать эту игру. Всегда нужно было прийти к какому-то выводу. Он это делал, я так понимаю, специально.

Метод был такой, условно, чтобы ты здесь не сидел столько времени, ты уж лучше иди на поле, докажи, нежели ты потом опять будешь сидеть и два часа вот это всe слушать», – сказал Макеев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах (с паузой в 2012 году).

Он приводил команду к серебру РПЛ.

С Карпиным «Спартак» доходил до 1/4 финала Лиги Европы.

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