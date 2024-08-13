Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с «Оренбургом».

Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Локо» победил на выезде со счетом 3:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Важная и сложная победа. Ребята перебороли. Были моменты, когда мы отодвинули игру от наших ворот, хороший победный гол забили.

Есть три очка, движение в таблице вперед. Порадуемся за наших ребят, воспитанников академии, которые добиваются положительного результата.

– Как менялась игра, когда «Локомотив» выходил вперед в плане счета?

– Понятно, что соперник более привычный. В определенных моментах с точки зрения давления на нашу оборону мы где‑то чуть структурно неправильно действовали, но это абсолютно нормально для сегодняшнего матча.

Были моменты при счете 2:2, когда «Оренбург» не использовал свой шанс. Но мы оказались более удачливыми в этом плане и забили победный мяч.

– При счете 3:2 казалось, что вы стали высоко встречать «Оренбург».

– Да, мы подсказывали с бровки, что не надо прижиматься и давать сопернику делать эти диагональные и продольные передачи, чтобы не ставить нас в сложные ситуации.

Главное, что свежая группа игроков атаки в лице Воробьева, Батракова и Тикнизяна усилила давление на центральных защитников соперника и заставила их ошибаться. В этом плане мы и отодвинули игру от своих ворот.