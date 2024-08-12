Семин: «Успехи «Спартака» не за горами»

Юрий Семин положительно оценил игру «Спартака» в новом сезоне.
Тренер дал комментарий по итогам матча 4-го тура РПЛ между москвичами и «Ахматом» (0:0).
«Ахмат» тянул время? Футбол – это игра на результат. Каждая команда видит свои возможности и строит от этого свою тактику. Здесь ничего необычного не произошло.
Просто «Ахмат» хотел завоевать очки, и они это сделали. «Спартак» должен быть готов к этому. Имея таких качественных игроков, «Спартак» должен был найти выход из этой сложной ситуации и переиграть оборону соперника.
Мне нравится «Спартак» в последнее время. Они агрессивные, эмоциональные, физически хорошо подготовлены. У них достаточно много квалифицированных игроков, на которых можно строить комбинационную игру.
Успехи «Спартака» не за горами. Они должны правильно воспользоваться материалом, который у них есть», – сказал Семин.
- «Спартак» набрал 7 очков в 4 турах РПЛ.
- Команда идет на 5-м месте в лиге.