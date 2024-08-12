Семин: «Успехи «Спартака» не за горами»

Юрий Семин положительно оценил игру «Спартака» в новом сезоне.

Тренер дал комментарий по итогам матча 4-го тура РПЛ между москвичами и «Ахматом» (0:0).

«Ахмат» тянул время? Футбол – это игра на результат. Каждая команда видит свои возможности и строит от этого свою тактику. Здесь ничего необычного не произошло.

Просто «Ахмат» хотел завоевать очки, и они это сделали. «Спартак» должен быть готов к этому. Имея таких качественных игроков, «Спартак» должен был найти выход из этой сложной ситуации и переиграть оборону соперника.

Мне нравится «Спартак» в последнее время. Они агрессивные, эмоциональные, физически хорошо подготовлены. У них достаточно много квалифицированных игроков, на которых можно строить комбинационную игру.

Успехи «Спартака» не за горами. Они должны правильно воспользоваться материалом, который у них есть», – сказал Семин.