Станкович оценил игру Маркиньоса в составе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре летнего новичка команды Маркиньоса.

– «Спартак» [в матче с «Ахматом»] больше атак проводил через левый фланг. Маркиньос вышел на правый фланг – это попытка найти баланс в атаке? Оцените игру Маркиньоса на позиции восьмерки на правом фланге.

– Для меня это был номер 10. Это было для сегодняшней игры, когда соперник обороняется в 20 метрах от ворот. Для меня Маркиньос и Барко – две десятки.

Когда мы играем на тренировках 6 на 4, сложно вскрыть оборону. Сегодня было 8 против 10. Жозе [Виллиан] должен был цепляться за мяч и отдавать его другим. Сегодня не смогли забить, трафик был большой.

Маркиньос может быть и вингером, и десяткой. Все ребята отдали себя полностью. Маркиньос покажет себя на долгой дистанции.