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Станкович оценил игру Маркиньоса в составе «Спартака»

12 августа 2024, 14:28
9

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре летнего новичка команды Маркиньоса.

«Спартак» [в матче с «Ахматом»] больше атак проводил через левый фланг. Маркиньос вышел на правый фланг – это попытка найти баланс в атаке? Оцените игру Маркиньоса на позиции восьмерки на правом фланге.

– Для меня это был номер 10. Это было для сегодняшней игры, когда соперник обороняется в 20 метрах от ворот. Для меня Маркиньос и Барко – две десятки.

Когда мы играем на тренировках 6 на 4, сложно вскрыть оборону. Сегодня было 8 против 10. Жозе [Виллиан] должен был цепляться за мяч и отдавать его другим. Сегодня не смогли забить, трафик был большой.

Маркиньос может быть и вингером, и десяткой. Все ребята отдали себя полностью. Маркиньос покажет себя на долгой дистанции.

  • Бразильца купили у «Ференцвароша» за 5 млн евро.
  • Контракт с ним подписан на 3 года.
  • Маркиньос поучаствовал в 2 матчах «Спартака», проведя в них по тайму.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Маркиньос Станкович Деян
Комментарии (9)
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FCSpartakM
1723467047
Посильнее Зины, но не сильно. В целом не особо оправдывает, хотя что ждать от игрока за 5 млн
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ivany4
1723467634
Логично поменять рояль в котором лопнула струна, но только это должен быть настроенный рояль. Для "репетиций оркестра" существует кубок, в котором можно исправить неудачные эксперименты. А в РПЛ, потерянных очков в играх, может не хватить в концовке сезона.
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DVOK68
1723471236
Шустряк конечно...веса бы ему чутка сбавить...иль это только мне привиделось,нет?) Напишите)
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VVM1964
1723473336
Лично мне понравилась его игра - думаю толк будет.
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alefreddy
1723476918
хотелось бы верить в этот трансфер
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