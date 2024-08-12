Станкович оценил игру Маркиньоса в составе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре летнего новичка команды Маркиньоса.
– «Спартак» [в матче с «Ахматом»] больше атак проводил через левый фланг. Маркиньос вышел на правый фланг – это попытка найти баланс в атаке? Оцените игру Маркиньоса на позиции восьмерки на правом фланге.
– Для меня это был номер 10. Это было для сегодняшней игры, когда соперник обороняется в 20 метрах от ворот. Для меня Маркиньос и Барко – две десятки.
Когда мы играем на тренировках 6 на 4, сложно вскрыть оборону. Сегодня было 8 против 10. Жозе [Виллиан] должен был цепляться за мяч и отдавать его другим. Сегодня не смогли забить, трафик был большой.
Маркиньос может быть и вингером, и десяткой. Все ребята отдали себя полностью. Маркиньос покажет себя на долгой дистанции.
- Бразильца купили у «Ференцвароша» за 5 млн евро.
- Контракт с ним подписан на 3 года.
- Маркиньос поучаствовал в 2 матчах «Спартака», проведя в них по тайму.