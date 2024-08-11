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Червиченко оценил летних новичков «Спартака»

11 августа 2024, 22:50
15

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил летних новичков команды.

  • В 4-м туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

«Эсекьель Барко что-то носится – не поймeшь где. Я даже задавал своему товарищу вопрос: «На какой позиции Барко играет?» Он один раз попал со штрафного – теперь видим, как он пять или шесть раз в игре с «Ахматом» пробил в регбийные ворота. Маркиньос и Виллиан Жозе пока вообще ни о чeм. Но надо смотреть на дистанции – хотя бы полсезона.

Манфред Угальде тоже не забивал, хотя сейчас я тоже не разделяю восторга по поводу его игры. Один мяч он забил неплохо, но про остальные правильно сказал Мостовой, что из этих позиций забила бы даже бабушка. Даже 14-летний пацан из школы замкнул бы эти передачи. Поэтому за 15 миллионов невелика заслуга.

Новички сложнее интегрируются в игру, чем бразильцы «Зенита». В «Зените» практически сразу занимают свою нишу. Надо смотреть. Но надо смотреть не сейчас, когда прекрасное поле, а когда польют дожди, снег и поле превратится в говномес. Тогда надо смотреть, смогут ли они вообще играть в нашей стране», – сказал Червиченко.

  • У «Спартака» 4 матча без поражений подряд.
  • «Спартак» не смог победить «Ахмат» в 5-й раз подряд.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (15)
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serhio80
1723417166
Здорово, но из сотни трансферов при черве кто заиграл)
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serhio80
1723417239
Если червь не понимает на какой позиции играет барко) это проблемы червя)
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Иннокентий-Смоктуновский-
1723425205
Червь как всегда сразу вылез после не внятной игры накидал дерьма на вентилятор и обратно залез если следующая игра будет удачной и все новички сыграют хорошо мы его не услышим
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red-white-forever
1723434206
Поэтому я привез Фло, Багги, Шоаву, Петровича итп, эксперт
Ответить
red-white-forever
1723434268
Баркл плохой! А Кавенаги супер был сразу?
Ответить
red-white-forever
1723434316
Рыло красное! А Тробок супер защитник?
Ответить
red-white-forever
1723434384
Ты привез Зоа, в первом матче автогол, вот трансфер, да скот?
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evgevg13
1723434726
Мрачновато...
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Бригадный
1723442667
Плохой комментарий это. Неконкретный. Нормальных людоедов в свинарник завезли. Суетятся бегают, прыгают! В сторону ворот часто мяч пуляют. Чего тебе еще надо, старче?
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R_a_i_n
1723444927
Я давно не видел у нас откровенно плохих полей. Так что говномес это червяк.
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