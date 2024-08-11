Червиченко оценил летних новичков «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил летних новичков команды.

В 4-м туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

«Эсекьель Барко что-то носится – не поймeшь где. Я даже задавал своему товарищу вопрос: «На какой позиции Барко играет?» Он один раз попал со штрафного – теперь видим, как он пять или шесть раз в игре с «Ахматом» пробил в регбийные ворота. Маркиньос и Виллиан Жозе пока вообще ни о чeм. Но надо смотреть на дистанции – хотя бы полсезона.

Манфред Угальде тоже не забивал, хотя сейчас я тоже не разделяю восторга по поводу его игры. Один мяч он забил неплохо, но про остальные правильно сказал Мостовой, что из этих позиций забила бы даже бабушка. Даже 14-летний пацан из школы замкнул бы эти передачи. Поэтому за 15 миллионов невелика заслуга.

Новички сложнее интегрируются в игру, чем бразильцы «Зенита». В «Зените» практически сразу занимают свою нишу. Надо смотреть. Но надо смотреть не сейчас, когда прекрасное поле, а когда польют дожди, снег и поле превратится в говномес. Тогда надо смотреть, смогут ли они вообще играть в нашей стране», – сказал Червиченко.

У «Спартака» 4 матча без поражений подряд.

«Спартак» не смог победить «Ахмат» в 5-й раз подряд.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?