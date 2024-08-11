Нгамале высказался о незабитом пенальти в матче с «Зенитом»

Форвард «Динамо» Муми Нгамале отреагировал на свой незабитый пенальти в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Камерунский нападающий исполнил 11-метровый на 86-й минуте. Его удар отразил вратарь петербуржцев Евгений Латышонок.

«Сегодня тобой гордятся, на следующий день тебя оскорбляют со всех сторон. Сегодня был не наш день, не мой день. Но сегодняшняя реальность – не то, что будет завтра. Держим голову высоко и возвращаемся к работе», – написал Нгамале в соцсетях.

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