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  • Нгамале высказался о незабитом пенальти в матче с «Зенитом»

Нгамале высказался о незабитом пенальти в матче с «Зенитом»

11 августа 2024, 10:39
16

Форвард «Динамо» Муми Нгамале отреагировал на свой незабитый пенальти в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Камерунский нападающий исполнил 11-метровый на 86-й минуте. Его удар отразил вратарь петербуржцев Евгений Латышонок.

«Сегодня тобой гордятся, на следующий день тебя оскорбляют со всех сторон. Сегодня был не наш день, не мой день. Но сегодняшняя реальность – не то, что будет завтра. Держим голову высоко и возвращаемся к работе», – написал Нгамале в соцсетях.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Нгамале Муми
Комментарии (16)
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sochi-2013
1723351922
не умеешь - не берись! инициатива наказуема. Кто должен был пробивать?
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DVOK68
1723356949
Инициатива дрючит инициатора.
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Вячеслав_fcsm
1723356964
Нам белых пижонов хватает. Тут еще и черные появились.
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...уефан
1723364238
...мог бы проще написать - "Ну, обосрался я, пацаны, виноват, отработаю")...
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subbotaspartak
1723365014
Сделали им подарок... а он пц... срамец...
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ivany4
1723368653
Жизнь она как зебра, полоса черная - полоса белая. Раз сам это знаешь, зачем после драки кулаками махать. Когда исправишься, тогда тебя и оценят. Ну а пока, кипит разум возмущенный и не стоит его подогревать.
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FCSpartakM
1723369360
Не похоже на слова человека, который мощно накосячил. Выйди скажи, сорян ребят, хотел как лучше. На месте Лички присадил был его на пару матчей.
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paracetamol
1723376226
Я казёл - сказал Нгамале.
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МасСуд
1723387564
Дебил
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