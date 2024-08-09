Агент объяснил, почему Актюркоглу не перейдет в «Спартак»

Вильям Д’Авила, агент вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу, сообщил, что трансфер игрока в «Спартак» не состоится.

«Сам Актюркоглу не отказывался от перехода в «Спартак». Агенты, работающие с клубами, не захотели с нами разговаривать, поэтому мы не продолжили переговоры, – сказал агент.