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Агент объяснил, почему Актюркоглу не перейдет в «Спартак»

9 августа 2024, 17:17
8

Вильям Д’Авила, агент вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу, сообщил, что трансфер игрока в «Спартак» не состоится.

«Сам Актюркоглу не отказывался от перехода в «Спартак». Агенты, работающие с клубами, не захотели с нами разговаривать, поэтому мы не продолжили переговоры, – сказал агент.

  • В 2022 году турком интересовались «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне Актюркоглу провел за «Галатасарай» 54 матча, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.
  • На Евро-2024 вингер сборной Турции отличился 1 раз в 4 играх.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Актюркоглу Керем
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1723213451
Да брехняяяяя. Завтра утром будут писать, что все на мази и осталось утрясти последние детали. И так до конца закрытия окна.
Ответить
JIEGEHDA
1723213486
Слишком много слухов . И уж больно глупых. То слухи с Соболевым то сейчас с турками . Поэтому и покупаются Южноамериканцы . Пошёл предложил взял . Всё. План простой. Принес бабки унес игрока.
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Мордаванин
1723213599
походу пищевая цепочка неустроила
Ответить
...уефан
1723213976
...свали, нахер, не делай нам здесь мозг!...
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Каратель помойников
1723214610
Потому что игрок и агент акуевшие через край,вот вас нах и послали
Ответить
Skull_Boy
1723214691
А нужен ли он вообще
Ответить
alefreddy
1723214920
ну и флаг ЛГБТ ему в руки
Ответить
val69
1723215444
Ну, и пошёл бы он... в опу... Своих понторезов хватает...
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