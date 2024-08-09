Булыкин оценил перспективы «Краснодара»: «Они и дальше будут падать вниз»

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что «Краснодар» продолжит падение вниз в РПЛ.

«Я думаю, что мы не скоро увидим «Краснодар» наверху, они и дальше будут падать вниз. Как бы печально это ни звучало. Складывается впечатление, что там не знают, как исправить данную ситуацию, тренер, видимо, тоже. Пока не понятно, за счет чего «Краснодар» будет выползать. Увольнение Ивича – ошибка руководства. Мусаев не смог ничего нового дать команде. Пока все стало только хуже», – сказал Булыкин.