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  • Булыкин оценил перспективы «Краснодара»: «Они и дальше будут падать вниз»

Булыкин оценил перспективы «Краснодара»: «Они и дальше будут падать вниз»

9 августа 2024, 11:43
1

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что «Краснодар» продолжит падение вниз в РПЛ.

«Я думаю, что мы не скоро увидим «Краснодар» наверху, они и дальше будут падать вниз. Как бы печально это ни звучало. Складывается впечатление, что там не знают, как исправить данную ситуацию, тренер, видимо, тоже. Пока не понятно, за счет чего «Краснодар» будет выползать. Увольнение Ивича – ошибка руководства. Мусаев не смог ничего нового дать команде. Пока все стало только хуже», – сказал Булыкин.

  • После трех туров РПЛ «Краснодар» занимает 12-е место, набрав 3 очка.
  • В прошлом сезоне команда выиграла серебряные медали.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Булыкин Дмитрий
Комментарии (1)
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SLADE2019
1723193222
Увольнение Ивича выглядит не как ошибка, а как прямое вредительство. По другому не скажешь. Ладно бы взяли вместо него кого нибудь из грандов, а тут Мусаев. Все навсего Мусаев.
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