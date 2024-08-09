Названа дата перехода Альвареса в «Атлетико» за 75+20 млн евро

Нападающий Хулиан Альварес в понедельник, 12 августа, пройдет медосмотр в «Атлетико» и, если все будет в порядке, подпишет контракт до июня 2029 года.
Сумма трансфера 24-летнего игрока из «Манчестер Сити» составит 75 миллионов евро плюс 20 миллионов евро бонусами.
- В прошлом сезоне аргентинец провел за «Манчестер Сити» 54 матча, забил 19 голов, отдал 13 передач.
- Альварес стал победителем Кубка Америки-2024. Он провел за Аргентину 5 матчей на турнире, забил 2 гола.
- Также он сыграл 4 встречи за Аргентину на Олимпийских играх-2024.
- 19 августа «Атлетико» сыграет в гостях с «Вильярреалом» в 1-м туре Примеры.
Источник: страница Сесара Луиса Мерло в соцсети X