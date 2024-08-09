Названа дата перехода Альвареса в «Атлетико» за 75+20 млн евро

Нападающий Хулиан Альварес в понедельник, 12 августа, пройдет медосмотр в «Атлетико» и, если все будет в порядке, подпишет контракт до июня 2029 года.

Сумма трансфера 24-летнего игрока из «Манчестер Сити» составит 75 миллионов евро плюс 20 миллионов евро бонусами.