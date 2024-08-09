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  • Стало известно количество штрафов, выписанных на «Мерседес» Дзюбы

Стало известно количество штрафов, выписанных на «Мерседес» Дзюбы

9 августа 2024, 09:23
12

Менее чем за год на «Мерседес» Артема Дзюбы было выписано 100 штрафов, сообщает SHOT Большая часть нарушений, зафиксированных со стороны Mercedes-Benz AMG S63 футболиста, – за превышение скорости и повторное превышение. Также есть штрафы за нарушения требований дорожной разметки, езду непристeгнутым и по выделенке.

В субботу, 3 августа, автомобиль Дзюбы превысил скорость сразу пять раз. В тот день он сначала гнал со скоростью на 30 км/ч больше разрешeнной по ЦКАД в Подмосковье, а затем превысил скорость уже на трассе «Беларусь» (там он ехал 141 км/ч). За все время на этот автомобиль выписано более 300 штрафов.

С прошлого октября Дзюба заплатил почти 88 тысяч рублей штрафов. Сейчас он должен ещe 6 тысяч рублей. Последние штрафы Дзюбе пришли 5 августа, причeм сразу пять штук за превышение скорости в Московской области.

  • 35-летний форвард находится в статусе свободного агента.
  • В прошлом сезоне Дзюба провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: телеграм-канал SHOT
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Plyash
1723185410
Нормальному законопослушному человеку без пары-тройки штрафов в год с нашими ментовскими ловушками никак не обойтись.Но за такую дзюбловскую систематизацию надо лишать прав месяца на три,для ума,а за повторы сразу лет на пять.Но откуда у таких мудлонов,как дзюбло,мозги,они же "пользу" приносят своими штрафами ментовской системе.Зачем же дзюбле думать о безопасности соседей на дорогах,ведь вокруг одно быдло и нищеброды за рулём сидят.
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andr45
1723190252
Пусть СЭ расскажет не только о числе ППД Аршавина, Кержакова, Малафева и других футболеров, но и о тех, которые кончались трагедией для пострадавших) И еще. Дзюба практически все штрафы оплатил) А как остальные платят? И самое интересное: КТО И ЗА ЧТО ДАЛ КОМАНДУ ФАС?)))
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nik55
1723190664
если не лишают прав скоро значит будет авария----просто жалко людей которые пострадают но сам же он деревянный
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Max-Min-vkontakte
1723192005
Какой русский не любит быстрой езды! (с)
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rash1959
1723195462
Да разрешите ему ездить без ограничений и возможно скоро новости про него совсем закончатся. Дуракам закон не писан.
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Валентина-Павлюкс-yandex
1723209339
Этот рукоблуд одной рукой рулит, другой.......
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