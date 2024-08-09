Стало известно количество штрафов, выписанных на «Мерседес» Дзюбы

Менее чем за год на «Мерседес» Артема Дзюбы было выписано 100 штрафов, сообщает SHOT Большая часть нарушений, зафиксированных со стороны Mercedes-Benz AMG S63 футболиста, – за превышение скорости и повторное превышение. Также есть штрафы за нарушения требований дорожной разметки, езду непристeгнутым и по выделенке.

В субботу, 3 августа, автомобиль Дзюбы превысил скорость сразу пять раз. В тот день он сначала гнал со скоростью на 30 км/ч больше разрешeнной по ЦКАД в Подмосковье, а затем превысил скорость уже на трассе «Беларусь» (там он ехал 141 км/ч). За все время на этот автомобиль выписано более 300 штрафов.

С прошлого октября Дзюба заплатил почти 88 тысяч рублей штрафов. Сейчас он должен ещe 6 тысяч рублей. Последние штрафы Дзюбе пришли 5 августа, причeм сразу пять штук за превышение скорости в Московской области.

35-летний форвард находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Дзюба провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.

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