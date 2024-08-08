Денисов тратит на детскую команду «Торпедо» в 12 раз больше, чем зарабатывает в клубе

Экс-футболист сборной России Игорь Денисов рассказал о личных тратах на свою команду в академии «Торпедо».

– Я содержу интернат за свои деньги, мне «Торпедо» платит 80 тысяч рублей зарплату.

– Подожди, ты содержишь интернат ФК «Торпедо» своего возраста?

– Я содержу вообще всю команду «Торпедо» 2011 года [рождения].

– А «Торпедо» ничего не делает?

– 80 тысяч рублей мне платит зарплату.

– А дальше? Форма есть у «Торпедо»?

– Только форма. Экипировку всю на данный момент покупаю я сам. На сборы вожу, на турниры.

– Вы едете на турнир или на сбор, и ты платишь за билеты, за проживание?

– За билеты последний раз платили родители, а за проживание платил я. Ну, я трачу на команду до миллиона [рублей] в месяц. Если в среднем. За последние полгода.

Делаю это от чистого сердца. На данном этапе жизни мне это нравится. От детей требую только самоотдачи.

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