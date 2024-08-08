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  • Денисов тратит на детскую команду «Торпедо» в 12 раз больше, чем зарабатывает в клубе

Денисов тратит на детскую команду «Торпедо» в 12 раз больше, чем зарабатывает в клубе

8 августа 2024, 23:23
16

Экс-футболист сборной России Игорь Денисов рассказал о личных тратах на свою команду в академии «Торпедо».

– Я содержу интернат за свои деньги, мне «Торпедо» платит 80 тысяч рублей зарплату.

– Подожди, ты содержишь интернат ФК «Торпедо» своего возраста?

– Я содержу вообще всю команду «Торпедо» 2011 года [рождения].

– А «Торпедо» ничего не делает?

– 80 тысяч рублей мне платит зарплату.

– А дальше? Форма есть у «Торпедо»?

– Только форма. Экипировку всю на данный момент покупаю я сам. На сборы вожу, на турниры.

– Вы едете на турнир или на сбор, и ты платишь за билеты, за проживание?

– За билеты последний раз платили родители, а за проживание платил я. Ну, я трачу на команду до миллиона [рублей] в месяц. Если в среднем. За последние полгода.

Делаю это от чистого сердца. На данном этапе жизни мне это нравится. От детей требую только самоотдачи.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Первая лига Торпедо Денисов Игорь
Комментарии (16)
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BRO_football
1723149991
Надолго ли этого энтузиазма хватит?
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FCSpartakM
1723151004
ну вроде ранее он говорил тому же Нобелю, что у него куча скупленных кв, которые он сдает в аренду, поэтому деньги должны быть. Ну есть у меня сомнения, что там 1 млн. Сборы где? в Турции? и бывают они 2 раза в сезон обычно.
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prostotak2023
1723174681
Сколько гнили то в комментариях! Молодец Игорян!
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Каратель помойников
1723177935
Молодец,молодежь растит,по ходу Денисов единственный нормальный человек из газового болота.
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k611
1723181163
Респект игроку.
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DVOK68
1723184301
Достойно уважения.
Ответить
ZeBolotny
1723190359
Игорь большой молодец, но деньги имеют свойство заканчиваться и дальше будет вопрос на что он и его семья будут жить дальше?
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1723225191
Игорь всегда был не таким, как все. Мое уважение Гарику!Это тебе не гнус оршавен.
Ответить
Gwynbleidd
1723494299
Молодец! Глядишь толк будет из юных торпедовцев! Всегда относился с уважением к Денисову, но после интервью с ним, когда он рассказал, как начал занимается с детьми и что его к этому подтолкнуло, то проникся ещё большим уважением!
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