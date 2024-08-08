Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Канчельскис объявил «Зенит» чемпионом РПЛ

8 августа 2024, 12:39
10

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что борьба в РПЛ в сезоне-2024/25 будет идти только за второе место.

«Я уже говорил, что победителем чемпионата России в очередной раз станет «Зенит». Можно сказать, что «Зенит» уже чемпион.

Очевидно, что борьба будет за второе место, в которой поучаствуют ЦСКА, «Динамо», возможно, «Локомотив», ну и «Спартак» в их числе. Все, как обычно», – сказал Канчельскис.

  • После трех туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 9 очками и разницей мячей 13:0. Столько же очков у «Динамо». Следом идут ЦСКА (7 очков), «Локомотив» (6) и «Спартак» (6).
  • «Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.

Еще по теме:
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака» 7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 1
Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Динамо Локомотив Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ТАРО
1723110172
Ты такой оригинальный
Ответить
aldo conte
1723110223
Какой провидец! Да любая "домохозяйка", которая в пол-глаза следит за РПЛ, вам скажет тоже самое. Покойный В. Уткин в начале каждого сезона говорил, что чемпионом будет "Зенька".
Ответить
NewLife
1723110494
Аплодисменты. Немытые уже нашли для тебя приз на помойке - старый матрас с клопами, которые сосали кровь самого Гены Орлова.
Ответить
...уефан
1723112978
...произнес всё это шёпотом, робко оглядываясь по сторонам и вглядываясь в лица завсегдатаев рюмочной...
Ответить
ArReal
1723114738
это все и так понимают...открыл млять Америку
Ответить
neim
1723117337
Какое прозорливое заявление, Канчельскис прям сама очевидность! А что если вдруг лоханется ? )))
Ответить
Ziklop
1723122933
шёл бы водочки с Мостовым попил! какое чемпионство? турнир только начался надо до весны дожить, тогда увидим...
Ответить
САДЫЧОК
1723130786
Пока у руля Зенита физрук Семак есть большие шансы у других команд!
Ответить
ALEX ML
1723138551
Слово не воробей, вылетит - береги скворечник
Ответить
Главные новости
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
1
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
1
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Ротенберг предложил сыграть матч между сборными России по футболу и хоккею
13:40
3
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
5
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Все новости
Все новости
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
5
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
1
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
14
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+