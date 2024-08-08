Канчельскис объявил «Зенит» чемпионом РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что борьба в РПЛ в сезоне-2024/25 будет идти только за второе место.
«Я уже говорил, что победителем чемпионата России в очередной раз станет «Зенит». Можно сказать, что «Зенит» уже чемпион.
Очевидно, что борьба будет за второе место, в которой поучаствуют ЦСКА, «Динамо», возможно, «Локомотив», ну и «Спартак» в их числе. Все, как обычно», – сказал Канчельскис.
- После трех туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 9 очками и разницей мячей 13:0. Столько же очков у «Динамо». Следом идут ЦСКА (7 очков), «Локомотив» (6) и «Спартак» (6).
- «Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.
Источник: Betonmobile