Канчельскис объявил «Зенит» чемпионом РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что борьба в РПЛ в сезоне-2024/25 будет идти только за второе место.

«Я уже говорил, что победителем чемпионата России в очередной раз станет «Зенит». Можно сказать, что «Зенит» уже чемпион.

Очевидно, что борьба будет за второе место, в которой поучаствуют ЦСКА, «Динамо», возможно, «Локомотив», ну и «Спартак» в их числе. Все, как обычно», – сказал Канчельскис.