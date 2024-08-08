Тренер «Химок»: «Я привык работать с такими игроками, как Хави и Иньеста, поэтому у меня нет проблем с раздевалкой»

Главный тренер «Химок» Франк Артига объяснил, почему у него нет проблем во взаимодействии с опытными игроками команды.

– Понимаю, что у нас есть игроки с большим опытом на поле, но для меня это не является чем-то экстраординарным. Я уже привык работать с такими игроками, как Хави и Иньеста в «Барселоне», поэтому у меня нет никаких проблем с раздевалкой.

– Не боитесь вступить в какой-то диалог на повышенных тонах с кем-то из футболистов, кто поиграл на большом уровне?

– Конечно же нет! У этих ребят есть опыт общения с другими тренерами, поэтому мы понимаем друг друга с полуслова. Тем более эти игроки участвуют в воспитании подрастающего поколения, объясняют что-то младшим. Наше взаимодействие идeт только на пользу.