Мостовой высказался о возможном трансфере Актюркоглу в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном приобретении красно-белыми вингера сборной Турции Керема Актюркоглу.
«Мы же видим то, о чeм мы говорим постоянно: приходят новые люди и по-новому метут. Поэтому, если месяц назад делали одно, сейчас делают другое: видим одно приобретение, второе, третье, четвертое, еще свои человек 20. От хороших футболистов никто точно отказываться не будет, а Актюркоглу играет в «Галатасарае» и сборной Турции», – сказал Мостовой.
- Контракт 25-летнего Актюркоглу с «Галатасараем» рассчитан до лета 2026 года.
- В сезоне–2023/24 он провeл 54 матча за клуб, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Также он сыграл в 1 встрече за стамбульцев в новом сезоне.
- На Евро-2024 Актюркоглу сыграл за Турцию 5 матчей, забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Источник: «Советский спорт»