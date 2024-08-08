Мостовой высказался о возможном трансфере Актюркоглу в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном приобретении красно-белыми вингера сборной Турции Керема Актюркоглу.

«Мы же видим то, о чeм мы говорим постоянно: приходят новые люди и по-новому метут. Поэтому, если месяц назад делали одно, сейчас делают другое: видим одно приобретение, второе, третье, четвертое, еще свои человек 20. От хороших футболистов никто точно отказываться не будет, а Актюркоглу играет в «Галатасарае» и сборной Турции», – сказал Мостовой.