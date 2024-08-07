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  • В махачкалинском «Динамо» отреагировали на отстранение судей матча с «Пари НН»

В махачкалинском «Динамо» отреагировали на отстранение судей матча с «Пари НН»

7 августа 2024, 18:40
12

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о решении РФС по арбитрам, которые работали на домашнем матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН».

  • Нижегородцы победили со счетом 1:0.
  • «Динамо Мх» обратилось в ЭСК РФС по 5 судейским решениям.
  • Игру обслуживал Ян Бобровский, на VAR ему помогал Рафаэль Шафеев.
  • Их отстранили от работы на неопределенный срок.

«Безусловно, отстранить данных арбитров – это верное решение. Более того, я считаю, что эти арбитры не обладают достаточной квалификацией, чтобы обслуживать матчи Премьер‑лиги. Вообще не судить, а не временно.

Квалификация их просто не позволяет судить такого уровня матчи. Пока не говорю ни о чем больше, кроме их квалификации. А что с этим делать – пусть разбираются компетентные органы», – заявил Газизов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Мх Газизов Шамиль Шафеев Рафаэль Бобровский Ян
Комментарии (12)
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Антибиотик
1723052391
Все, кто сидел на VAR и главного арбитра выкинуть на улицу без права восстановления.
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Gwynbleidd
1723058122
Ну Газизову тоже не хватает навыков для управления клубом РПЛ, но его даже в спартак позвали и ничего )))
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Bozigit
1723058252
Выслать на Калыму
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АКС-74У
1723060679
Вот постоянно говорят, что тот или иной судья не может судить матчи РПЛ. А матчи 1й лиги или 2й ему судить можно? По мне, ты или можешь судить вообще или нет, не можешь - меняй работу. А уж если конкретно исполняешь чей-то заказ, вон из судей немедленно. И уголовное дело должно бать возбуждено.
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alex1951
1723066277
Ну правильно ,все козлы , теперь ваших прибыло ....еще больше козлов стало.... копите денньги!!
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