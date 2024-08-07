В махачкалинском «Динамо» отреагировали на отстранение судей матча с «Пари НН»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о решении РФС по арбитрам, которые работали на домашнем матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН».

Нижегородцы победили со счетом 1:0.

«Динамо Мх» обратилось в ЭСК РФС по 5 судейским решениям.

Игру обслуживал Ян Бобровский, на VAR ему помогал Рафаэль Шафеев.

Их отстранили от работы на неопределенный срок.

«Безусловно, отстранить данных арбитров – это верное решение. Более того, я считаю, что эти арбитры не обладают достаточной квалификацией, чтобы обслуживать матчи Премьер‑лиги. Вообще не судить, а не временно.

Квалификация их просто не позволяет судить такого уровня матчи. Пока не говорю ни о чем больше, кроме их квалификации. А что с этим делать – пусть разбираются компетентные органы», – заявил Газизов.