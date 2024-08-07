РФС отстранил двух судей

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сделал заявление о скандале по итогам матча 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

Нижегородцы победили со счетом 1:0.

«Динамо Мх» обратилось в ЭСК РФС по 5 судейским решениям.

Игру обслуживал Ян Бобровский, на VAR ему помогал Рафаэль Шафеев.

– Качество судейства в матче нас не устроило. Арбитр и VAR не будут получать назначения на ближайшие матчи.

Это тот редкий случай, когда VAR не помог арбитру, а, наоборот, помешал. Первое вмешательство VAR, которое ЭСК посчитал ошибочным, задало ход всему матчу, и Бобровский во втором вмешательстве не решился остаться при своeм первоначальном мнении, хотя следовало это сделать.

К сожалению, в судействе одно неправильное решение многих заставляет забыть правильные, которые наши арбитры принимали в предыдущих турах.

Отмечу, что в первых двух турах VAR восемь раз вмешивался в игру, исправляя ошибки судей, и только один раз вмешательство было ошибочным.

– Как вы оцениваете ключевые решения судей в данном матче?

– Департамент судейства и инспектирования и Экспертно-судейская комиссия посчитали, что в матче «Динамо» (Махачкала) – «Пари НН» VAR принял несколько непоследовательных решений, нарушив рекомендацию вмешиваться только в случае очевидных ошибок.

При этом главный судья в трeх ключевых эпизодах изначально принимал оптимальные решения. Не назначил пенальти в моменте на восьмой минуте с попаданием мяча в руку. А затем в двух эпизодах единоборства в штрафной площади принял решения продолжить игру исходя из единой высокой планки допуска единоборств.

Эпизод на 45+ минуте с Гоцуком пограничный, но при той планке единоборств, которую выбрал Бобровский, его решение можно поддержать, такой момент не требует вмешательства VAR.

Затем VAR в гораздо менее спорном единоборстве с падением Зе Турбо на 78-й минуте не согласился с судьeй и пригласил его к монитору для назначения пенальти.

Конечно, нас не устраивает такая непоследовательность и качество работы. Мы дадим какое-то время судьям для анализа произошедшего и дополнительной подготовки. Они не будут получать назначения на ближайшие матчи.

– Некоторые называют данный матч «с душком» или «катастрофой» указывая на предвзятость судьи.

– Мы стараемся оперировать не лозунгами, за которыми ничего не следует, а конкретными делами. Любые обвинения или имеющие место полунамeки на предвзятость ведут к моментальному ущербу репутации РФС, лиге в целом и отдельным клубам.

К сожалению, жизнь такова, что сложнообъяснимые ошибки судей иногда случаются, но мы стараемся не выносить суждений до проведения глубокого анализа, в том числе с привлечением Департамента защиты игры.

Например, в прошлом чемпионате Первой лиги в матче «Динамо» (Махачкала) с «Черноморцем» также была грубая ошибка судьи, но повлиявшая на результат в пользу «Динамо». Перед матчем РПЛ «Пари Нижний Новгород» – «Урал» Екатеринбург был информационный вброс на тему подкупа арбитров.

Во всех этих ситуациях мы не выносим быстрых суждений, так как каждая ситуация требует тщательного разбора. Одновременно стоит отметить, что дальше слов в этих ситуациях идeт только РФС.

Поэтому, на мой взгляд, такие обвинения должны быть направлены в сторону всех потенциальных участников «сговора», а не только судьи, быть явно выраженными и иметь последующие юридические последствия. Тогда это будет честно.

– А что можете сказать конкретно по данному мачту?

– Если мы вспомним, что первое неверное вмешательство VAR было против команды гостей в самом начале матча и при счeте 0:0, то говорить однозначно о каких-то системных и намеренных решениях против «Динамо» Махачкала я бы не стал.

Согласно нашей методике, мы изучаем все ключевые и неключевые решения судей, анализируем их переговоры и ранее принятые решения (в других матчах).

Только после глубокого и системного анализа можно понять причину принятых решений и меру ответственности за ошибки.