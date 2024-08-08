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  • ЭСК признала одну ошибку в работе Бобровского на матче «Динамо» Мх – «Пари НН»

ЭСК признала одну ошибку в работе Бобровского на матче «Динамо» Мх – «Пари НН»

8 августа 2024, 13:33
4

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение махачкалинского «Динамо» по поводу игры 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

Дагестанский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить работу главного арбитра Яна Бобровского в эпизодах с неназначениями 11-метровых на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах в ворота «Пари НН» и назначением пенальти в ворота «Динамо» на 78-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 8-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Пари НН» №6 Дмитрия Тихого в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как мяч, двигающийся с короткой дистанции после игры в него игроком соперника, был неожиданным для защитника, его рука находилась близко к телу, не увеличивая неестественно его площадь, игрок не имел физической возможности избежать контакта с мячом, предпринимая попытку убрать руку за тело.

Учитывая данные обстоятельства, комиссия отмечает ошибочность вмешательства ВАР в игровую ситуацию ввиду отсутствия оснований считать решение судьи продолжить игру очевидно ошибочным. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи оставить свое первоначальное решение продолжить игру после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 18-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительная задержка и последующий контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Пари НН» №24 Кирилла Гоцука игрока атакующей команды «Динамо» №11 Эгаша Касинтуры в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является очевидно наказуемым, так как интенсивность этого контакта была слабой и не влияла на нападающего, который преувеличил его последствия, упав на газон неестественным образом.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию ввиду отсутствия очевидных оснований для этого.

3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны игрока обороняющейся команды «Пари НН» №22 Никиты Каккоева против игрока атакующей команды «Динамо» №11 Эгаша Касинтуры, по мнению всех членов комиссии, произошло за пределами штрафной площади, в связи с чем комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар в пользу команды «Динамо» в данном игровом эпизоде.

4. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 45+3-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» №24 Кирилл Гоцук, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила игры в единоборстве с атакующим игроком команды «Динамо» №28 Сердером Сердеровым в собственной штрафной площади, так как защитник сыграл в мяч в нормальной манере, а неизбежный контакт по инерции с ногой нападающего после этого не является наказуемым. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

5. Судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды «Динамо» после просмотра монитора на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» №5 Джемала Табидзе в единоборстве за мяч в собственной штрафной площади с атакующим игроком команды «Пари НН» №9 Зе Турбо, так как оба игрока боролись за мяч, никто из игроков в мяч не сыграл, незначительный физический контакт между игроками, являющийся частью футбола, не является наказуемым.

Учитывая высокий уровень допустимых единоборств, применяемый судьей в матче, и последовательности его решений, комиссия единогласно считает, что ВАР ошибочно вмешивался в игровую ситуацию, пригласив судью к монитору ввиду отсутствия на это очевидных оснований, а судье следовало оставить свое первоначальное решение продолжить игру после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.

  • За ВАР на матче отвечал Рафаэль Шафеев.
  • Для «Динамо» Мх это был первый домашний матч в РПЛ в истории команды.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Мх Бобровский Ян
Комментарии (4)
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andr45
1723114142
Согласен, что ошибка была одна, хоть и не указанная ЭСК. Это сам БОБРОВСКИЙ(
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val69
1723114746
Получается, динама хотела пять пендалей в ворота НН.. Не докуя ли... Игру не видел... Может так и есть, конечно... Слабо верится...
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