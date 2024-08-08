В «Динамо» Мх назвали оскорбительными и наглыми выводы ЭСК по матчу с «Пари НН»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о решениях Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по матчу с «Пари НН» (0:1).

– Довольны ли вы решением ЭСК?

– Конечно, не довольны. Я считаю, что это оскорбительные выводы. Не побоюсь сказать, что это наглые выводы. Это выводы группы людей, пытающихся устанавливать новые правила, новые трактовки правил. Эта группа людей, которая всей стране рассказывает, что и вы, и на Урале, и в Москве, и в Ростове – вы все не правы.

Получается, Аршавин не знает правил, когда говорит, что команду «убили»? Вместе с ним президент «Урала» не знает правил, Гаджиев не знает правил? Мы всю жизнь в футболе, в этих процессах и ничего не знаем, ничего не понимаем? Я считаю, что это прямое оскорбление. Оно свидетельствует о том, что интересы этой группы людей выше интересов футбола. Самое главное – это интересы игры. Они пытаются доказать обратное, что их собственное влияние на игру важнее самой игры.

– В Первой лиге лучше организована судейская работа, чем в РПЛ?

– Данный случай не подлежит такой оценке. Это не повод для сопоставления судейства в Первой лиге и РПЛ. Почему не повод? Потому что это судейство выходит за все рамки. Неслучайна повсеместная реакция на это судейство. Это нонсенс, это эксклюзив. Как сказал Аршавин, это «убийство», которое бывает раз в полгода, раз в год, а может и раз в три года. На базе такого судейства нельзя сопоставлять, как было вчера в Первой лиге и как сегодня в РПЛ.

«Динамо» Мх просило рассмотреть решения главного судья Яна Бобровского в эпизодах с неназначениями 11-метровых на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах в ворота «Пари НН» и назначением пенальти в ворота «Динамо» на 78-й минуте.

ЭСК признал ошибку арбитра только в последнем случае.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?