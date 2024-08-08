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  • В «Динамо» Мх назвали оскорбительными и наглыми выводы ЭСК по матчу с «Пари НН»

В «Динамо» Мх назвали оскорбительными и наглыми выводы ЭСК по матчу с «Пари НН»

8 августа 2024, 14:50
5

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о решениях Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по матчу с «Пари НН» (0:1).

– Довольны ли вы решением ЭСК?

– Конечно, не довольны. Я считаю, что это оскорбительные выводы. Не побоюсь сказать, что это наглые выводы. Это выводы группы людей, пытающихся устанавливать новые правила, новые трактовки правил. Эта группа людей, которая всей стране рассказывает, что и вы, и на Урале, и в Москве, и в Ростове – вы все не правы.

Получается, Аршавин не знает правил, когда говорит, что команду «убили»? Вместе с ним президент «Урала» не знает правил, Гаджиев не знает правил? Мы всю жизнь в футболе, в этих процессах и ничего не знаем, ничего не понимаем? Я считаю, что это прямое оскорбление. Оно свидетельствует о том, что интересы этой группы людей выше интересов футбола. Самое главное – это интересы игры. Они пытаются доказать обратное, что их собственное влияние на игру важнее самой игры.

– В Первой лиге лучше организована судейская работа, чем в РПЛ?

– Данный случай не подлежит такой оценке. Это не повод для сопоставления судейства в Первой лиге и РПЛ. Почему не повод? Потому что это судейство выходит за все рамки. Неслучайна повсеместная реакция на это судейство. Это нонсенс, это эксклюзив. Как сказал Аршавин, это «убийство», которое бывает раз в полгода, раз в год, а может и раз в три года. На базе такого судейства нельзя сопоставлять, как было вчера в Первой лиге и как сегодня в РПЛ.

  • «Динамо» Мх просило рассмотреть решения главного судья Яна Бобровского в эпизодах с неназначениями 11-метровых на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах в ворота «Пари НН» и назначением пенальти в ворота «Динамо» на 78-й минуте.
  • ЭСК признал ошибку арбитра только в последнем случае.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Мх Гаджиев Гаджи Бобровский Ян
Комментарии (5)
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1723121763
Да, в основном, президент Урала большой знаток правил, хорошая отсылка.
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Ziklop
1723122663
что-то знакомое: "когда ошибка в нашу пользу, то судья ошибся, когда свистит в пользу соперника то его посадить"....
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Xesus
1723183897
Только заехали в Лучшую Лигу мира, и сразу скандал...
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Mikhail-Troshkin-google
1723188682
Гаджиев прав. Люди пришедшие в футбол из газпрема и занявшие все ключевые позиции, считают, что могут все и могут "красное назвать черным"... Надеюсь, скоро недовольство остальных лиц превысит предел и во что-то выльется. Да и деньги (как утверждается-народные) организации попадут под жёсткий аудит.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1723282926
Оршавен говорил, ваши ожидания это ваши проблемы Гаджиев.
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