Гендиректор «Динамо» Мх – о решениях ЭСК: «Это оскорбление наших болельщиков и клуба»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал решения ЭСК при президенте РФС по матчу 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

«Динамо» Мх просило рассмотреть решения главного судья Яна Бобровского в эпизодах с неназначениями 11-метровых на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах в ворота нижегородцев и назначением пенальти в ворота «Динамо» на 78-й минуте. ЭСК признал ошибку арбитра только в последнем случае.

– Считаю, что это оскорбление в нашу сторону. Как будто мы не знаем правил игры. Это оскорбление наших болельщиков, это оскорбление нашего клуба. Так я считаю.

– По каждому эпизоду есть объяснения.

– Нам все объясняли с «Химками», с «Краснодаром» объясняли… И сейчас объясняют. Получается, что мы вообще не понимаем, что такое футбол. А они знают. Судьи сегодня все решают. Пусть будет так.

– Надеетесь ли вы, что в дальнейшем судейство матчей «Динамо» будет лучше?