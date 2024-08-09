Гендиректор «Динамо» Мх – о решениях ЭСК: «Это оскорбление наших болельщиков и клуба»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал решения ЭСК при президенте РФС по матчу 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).
«Динамо» Мх просило рассмотреть решения главного судья Яна Бобровского в эпизодах с неназначениями 11-метровых на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах в ворота нижегородцев и назначением пенальти в ворота «Динамо» на 78-й минуте. ЭСК признал ошибку арбитра только в последнем случае.
– Считаю, что это оскорбление в нашу сторону. Как будто мы не знаем правил игры. Это оскорбление наших болельщиков, это оскорбление нашего клуба. Так я считаю.
– По каждому эпизоду есть объяснения.
– Нам все объясняли с «Химками», с «Краснодаром» объясняли… И сейчас объясняют. Получается, что мы вообще не понимаем, что такое футбол. А они знают. Судьи сегодня все решают. Пусть будет так.
– Надеетесь ли вы, что в дальнейшем судейство матчей «Динамо» будет лучше?
- – Я ни на что не надеюсь.
- Для «Динамо» это был первый домашний матч в РПЛ.
- Команда занимает в чемпионате России 13-е место с 2 очками.