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Овчинников назвал трех лучших тренеров России

7 августа 2024, 01:00
13

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников выделил лучших, по его мнению, российских специалистов.

– Вы называли Адвоката, Газзаева, Сeмина и Хиддинка тренерами, которые изменили российский футбол. А сейчас кого назовeте лучшим российским тренером?

Семак сейчас очень хорошо работает, но мы выносим «Зенит» за скобки, поскольку это наш многократный чемпион.

Я бы выделил Осинькина и Галактионова. Это тренеры с определeнным взглядом на футбол и со своей личной философией, от которой они не отходят, независимо от результатов. Из года в год они становятся всe сильнее и сильнее.

  • «Зенит» Семака стартовал в РПЛ с 3 побед.
  • У «Локомотива» Галактионова 2 победы и поражение.
  • «Крылья Советов» Осинькина проиграли все 3 матча.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Крылья Советов Галактионов Михаил Овчинников Сергей Осинькин Игорь Семак Сергей
Комментарии (13)
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R_a_i_n
1723001243
Сережа лучший)
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andr45
1723017513
Я взял следующую общедоступную информацию, которую можно сгруппировать следующим образом: РЕЗУЛЬТАТЫ - число побед и поражений, забитых и пропущенных мячей; СРЕДСТВА — число иностранных игроков и средняя стоимость иностранца. В результате проведенных расчетов вышло, что на первом месте оказался ГАЛАКТИОНОВ — 401 балл. Далее: Личка…….…...365 Ивич…………....344 Семак……..…..304 Федотов……..298 Абаскаль…….293 Карпин………...263
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paracetamol
1723020802
«Крылья Советов» лучшего тренера Осинькина проиграли все 3 матча.
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