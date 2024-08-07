Овчинников назвал трех лучших тренеров России

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников выделил лучших, по его мнению, российских специалистов.
– Вы называли Адвоката, Газзаева, Сeмина и Хиддинка тренерами, которые изменили российский футбол. А сейчас кого назовeте лучшим российским тренером?
– Семак сейчас очень хорошо работает, но мы выносим «Зенит» за скобки, поскольку это наш многократный чемпион.
Я бы выделил Осинькина и Галактионова. Это тренеры с определeнным взглядом на футбол и со своей личной философией, от которой они не отходят, независимо от результатов. Из года в год они становятся всe сильнее и сильнее.
- «Зенит» Семака стартовал в РПЛ с 3 побед.
- У «Локомотива» Галактионова 2 победы и поражение.
- «Крылья Советов» Осинькина проиграли все 3 матча.
Источник: Metaratings