Овчинников назвал трех лучших тренеров России

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников выделил лучших, по его мнению, российских специалистов.

– Вы называли Адвоката, Газзаева, Сeмина и Хиддинка тренерами, которые изменили российский футбол. А сейчас кого назовeте лучшим российским тренером?

– Семак сейчас очень хорошо работает, но мы выносим «Зенит» за скобки, поскольку это наш многократный чемпион.

Я бы выделил Осинькина и Галактионова. Это тренеры с определeнным взглядом на футбол и со своей личной философией, от которой они не отходят, независимо от результатов. Из года в год они становятся всe сильнее и сильнее.