«Манчестер Сити» продаст Альвареса «Атлетико» за 70+25 миллионов евро

«Атлетико» договорился с «Манчестер Сити» о трансфере 24-летнего нападающего Хулиана Альвареса. По данным журналиста Саймона Стоуна, сумма сделки составит 70 миллионов евро плюс 25 миллионов в виде бонусов.

Условия личного контракта игрока с мадридцами еще предстоит согласовать.

Эта продажа будет рекордной для «горожан». Альвареса они купили за 14 миллионов фунтов в 2022 году.