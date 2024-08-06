«Манчестер Сити» продаст Альвареса «Атлетико» за 70+25 миллионов евро

«Атлетико» договорился с «Манчестер Сити» о трансфере 24-летнего нападающего Хулиана Альвареса. По данным журналиста Саймона Стоуна, сумма сделки составит 70 миллионов евро плюс 25 миллионов в виде бонусов.
Условия личного контракта игрока с мадридцами еще предстоит согласовать.
Эта продажа будет рекордной для «горожан». Альвареса они купили за 14 миллионов фунтов в 2022 году.
- В прошлом сезоне аргентинец провел за «Манчестер Сити» 54 матча, забил 19 голов, отдал 13 передач.
- Альварес стал победителем Кубка Америки-2024. Он провел за Аргентину 5 матчей на турнире, забил 2 гола.
- Также он сыграл 4 встречи за Аргентину на Олимпийских играх-2024.
Источник: страница Саймона Стоуна в соцсети X