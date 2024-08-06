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  • «Манчестер Сити» продаст Альвареса «Атлетико» за 70+25 миллионов евро

«Манчестер Сити» продаст Альвареса «Атлетико» за 70+25 миллионов евро

6 августа 2024, 11:32
1

«Атлетико» договорился с «Манчестер Сити» о трансфере 24-летнего нападающего Хулиана Альвареса. По данным журналиста Саймона Стоуна, сумма сделки составит 70 миллионов евро плюс 25 миллионов в виде бонусов.

Условия личного контракта игрока с мадридцами еще предстоит согласовать.

Эта продажа будет рекордной для «горожан». Альвареса они купили за 14 миллионов фунтов в 2022 году.

  • В прошлом сезоне аргентинец провел за «Манчестер Сити» 54 матча, забил 19 голов, отдал 13 передач.
  • Альварес стал победителем Кубка Америки-2024. Он провел за Аргентину 5 матчей на турнире, забил 2 гола.
  • Также он сыграл 4 встречи за Аргентину на Олимпийских играх-2024.

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Источник: страница Саймона Стоуна в соцсети X
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Атлетико Альварес Хулиан
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1722934908
Тогда нужно искать нового сменщика для столба
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