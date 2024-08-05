Мостовой оценил результативность Угальде в новом сезоне

Александр Мостовой прокомментировал голевую серию форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

Сегодня у костариканца дубль в ворота «Крыльев Советов» (3:0).

Он забил в 3-м матче подряд.

До этого у нападающего был 1 гол в 17 играх.

«Что касается голов Угальде, то у нападающих всегда есть моменты, когда удача отсутствует или присутствует.

За свою жизнь я видел много выдающихся, сильных, быстрых и умных нападающих. Но бывают серии, когда они не забивают. А бывает, когда он бежит мимо и мяч попадает от него в ворота. Самое главное – забивает, ведь гол не пахнет.

Если за Угальде заплатили большую сумму денег, значит, за ним кто-то следил и смотрел. Про Барко та же самая история. Они должны показывать и доказывать, почему за них заплатили такие деньги, и потихонечку начинают.

Но давайте не будем перехваливать. Как говорится: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Нужно смотреть и следить за ними. Но единственное, что «Спартак» сделал правильно – это убрал Абаскаля», – сказал Мостовой.