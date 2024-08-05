Круговой – о будущем Чалова в ПАОКе: «Есть шанс, что дальше возьмут куда-то в другой клуб»

Защитник ЦСКА Данил Круговой считает, что нападающий Федор Чалов проявит себя в ПАОКе.

«Чалов хорошо играет. Он пошeл на повышение, там есть еврокубки. Думаю, что себя проявит. Есть шанс, что дальше возьмут куда-то в другой клуб. С командой перед уходом тепло попрощался. Пожелали ему удачи», – сказал Круговой.