«Аль-Иттихад» отказался от Эдерсона из «Ман Сити» в пользу вратаря сборной Сербии

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон не перейдет в «Аль-Иттихад».

Саудовский клуб прекратил переговоры о трансфере 30-летнего футболиста.

«Аль-Иттихад» решил купить вратаря «Мальорки» и сборной Сербии Предрага Райковича за 11 миллионов евро.

Эдерсон в «Сити» с 2017 года.

Бразилец выиграл с командой 17 трофеев.

Его статистика: 332 матча и 257 пропущенных голов.

Рыночная стоимость Эдерсона – 35 миллионов евро.

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