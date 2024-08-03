«Аль-Иттихад» отказался от Эдерсона из «Ман Сити» в пользу вратаря сборной Сербии

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон не перейдет в «Аль-Иттихад».
Саудовский клуб прекратил переговоры о трансфере 30-летнего футболиста.
«Аль-Иттихад» решил купить вратаря «Мальорки» и сборной Сербии Предрага Райковича за 11 миллионов евро.
- Эдерсон в «Сити» с 2017 года.
- Бразилец выиграл с командой 17 трофеев.
- Его статистика: 332 матча и 257 пропущенных голов.
- Рыночная стоимость Эдерсона – 35 миллионов евро.
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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо