Агент Маркиньоса объяснил, почему бразилец выбрал «Спартак», а не «Локомотив»

Стефано Кастанья, агент вингера «Ференцвароша» Маркиньоса, рассказал, почему игрок решил продолжить карьеру в «Спартаке».

«Маркиньос – большая звезда для российского чемпионата.

Почему футболист перейдет в «Спартак», а не «Локомотив»? Красно-белые сделали более выгодное предложение для «Ференцвароша», – объяснил агент.

Ожидается, что спартаковцы заплатят за бразильца 5 млн евро.

Ему будут платить 1,2 млн евро в год.

В прошлом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 10 ассистов в 48 матчах.

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